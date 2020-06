Der neue „Schutzengel“ Hennisgdorfs ist auch Seelsorger im Gefängnis

Hennigsdorf

Er strahlt Ruhe und Herzlichkeit aus und eine große Portion Lebensfreude – der neue Pfarrer der katholischen Kirche in Hennigsdorf. Stefan Friedrichowicz (66) ist der Nachfolger von Pfarrvikar Johannes Schaan, der jetzt an der Ostsee Predigten hält.

Die Kirche hat Stefan Friedrichowicz nach Hennigsdorf beordert. Es ist ein Zweit-Job für den Pfarrer. Denn er ist auch Seelsorger im Gefängnis in Tegel. Dort hat er auch mit Männern zu tun, die gemordet und vergewaltigt haben. Doch „jeder hat im Leben eine zweite Chance verdient“, findet Stefan Friedrichowicz.

Die Bibel im Großformat liegt in der katholischen Kirche in Hennigsdorf aus. Quelle: Jeannette Hix

Durch Zuhören und Empathie versuche er, seelisches Leid zu lindern. Aber er räumt ein: „Es gibt Strafgefangene, denen es egal scheint, was sie gemacht haben. Bei denen dringe ich kaum durch. Aber es gibt auch Täter, die wirklich bereuen und denen oft erst Jahre später durch echte Aufarbeitung bewusst ist, was sie anderen Menschen für ein Leid angetan haben“, sagt Stefan Friedrichowicz. Und genau für diese Menschen will er in der Gesellschaft „eine Lanze brechen“. „Wenn man nach Jahren aus dem Gefängnis in die Freiheit entlassen wird, ist es oft sehr schwer, auf dem rechten Weg zu bleiben, zum Beispiel für Suchtkranke“, sagt der Pfarrer.

Die katholische Kirche in Hennigsdorf: Am Sonnabend, den 4. Juli 2020, um 18.30 Uhr und Sonntag, den 5. Juli 2020, um 10.45 Uhr hält Pfarrer Stefan Friedrichowicz dort seine ersten Predigten. Quelle: Jeannette Hix

Darum hat er im September 2018 auch das „Cafè Rückenwind“ in Berlin gegründet, in dem diese Menschen Halt finden. „Wir reden über Dies und Das“, sagt der Pfarrer. Diese Gespräche sehe er auch als Seelsorge an. So sei es nicht selten, dass ihn verzweifelte „Ex-Knackis“ anrufen. Worte wie: „Ich habe so einen großen Suchtdruck, aber ich will das nicht mehr, ehrlich! Was soll ich tun?“, seien nicht selten.

Und dann bekommt das Sprichwort: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ eine ganz neue Bedeutung. „Viele reden sich im wahrsten Sinne das Leid und den Druck von der Seele“, sagt der Pfarrer. Es sei ein Stück weit mit „sein Kreuz“, Verständnis aufzubringen. Er sehe sich nicht als Richter, sondern als Zuhörer. „Wenn ich einen von 100 Menschen helfen kann, sehe ich das Erfolg“, sagt er und denkt an den Schlosser, der in seiner frühen Jugend gemordet hatte und Jahrzehnte später entlassen wurde.

„Der Mann hatte schon im Gefängnis der Werkstatt täglich acht Stunden gearbeitet und als er entlassen wurde, wollte er unbedingt in seinem Beruf arbeiten“, sagt der Pfarrer. Und Stefan Friedrichowicz klemmte sich ans Telefon und rief diverse Schlossereien an. Niemand wollte einen Ex-Knacki haben, bis auf einen Schlosser. „Nur dieser Schlosser wusste, welche Vergangenheit sein neuer Mitarbeiter hatte“, sagt der Pfarrer. Noch heute habe er mit dem Mann Kontakt, der sich durch Fleiß und Hingabe einen Stand in der Gesellschaft erarbeitet hat.

Seit 2010 ist Stefan Friedrichowicz nun schon Seelsorger im Gefängnis. Auch bei seinem vorigen Amt als Seelsorger im Berliner Märkischen Viertel hatte er es oft mit schwierigen Menschen zu tun. Das Märkische Viertel gilt als sozialer Brennpunkt, in dem viele Menschen aus verschiedenen Religionen leben. Oft habe er dort auch mit Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen zu tun gehabt. „Ich sehe mich nicht als Richter, sondern als einen, der zuhört und seine ehrliche Meinung sagt“, sagt Stefan Friedrichowicz. Das wirke oft wie ein Spiegel und bringe so manchem zum Nachdenken.

In Berlin-Pankow ist er einst in einer katholischen Familie mit vier Geschwistern aufgewachsen. An den kirchlichen Feiertagen habe er immer in der Schule gefehlt – Fehltage, die auch im Zeugnis standen. Abi zu machen war für einen „Gottesanbeter“ zu DDR-Zeiten tabu. Beim Kombinat VEB Robotron, DER Computerhersteller der DDR, lernte er einst den Beruf „Wartungstechniker für Datenverarbeitung und Büromaschinen“.

Auch in die NVA wurde er eingezogen. Aber schon damals bei der Armee habe er viele einsame Menschen getroffen, Menschen, die sich ihm öffneten, „nur“ weil er ihnen zuhörte. „In dieser Zeit reifte mein Wunsch immer mehr, Priester zu werden“, sagt Stefan Friedrichowicz.

Am 31. Januar 2021 läuft der Vertrag in Hennigsdorf aus

Über die Kirche konnte er schließlich auch sein Abitur nachholen und Theologie und Philosophie studieren. Griechisch und Latein lernte er auch. Am 30. Juni 1984, vor 36 Jahren, erhielt er seine Priesterweihe. Viele Wirkungskreise hat er seitdem gehabt.

So war er in Brandenburg an der Havel Kaplan, später in der Jugendbildungsstätte in Alt Buchhorst, dann in Zingst und Ahrenshoop im Einsatz und ein knappes Jahr auch in Märkisch Oderland. Jetzt hat ihn der Bischof nach Hennigsdorf berufen. Am Sonnabend, den 4. Juli 2020, um 18.30 Uhr und Sonntag, den 5. Juli 2020, um 10.45 Uhr hält er in der katholischen Kirche seine ersten Predigten. Auch Gottesdienste in Velten und Kremmen sind geplant. Sein Einsatz soll am 31. Januar 2021 enden. Aber Gott weiß, was bis dahin noch alles passiert.

Von Jeannette Hix