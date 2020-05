Deutsches Wirtschaftsinstitut ermittelt: Oberhavel zählt zu Top-Aufsteigerregionen

Oberhavel

Wenn das kein Ausrufezeichen ist: Der IHK-Bezirk Potsdam, zu dem auch die Region Prignitz-Oberhavel mit den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel zählt, ist laut einer kürzlich vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln veröffentlichten Studie die Top-Aufsteigerregion in Deutschland. In seiner Untersuchung verglich das Institut, welche Regionen sich in Deutschland im Zeitraum von 2011 bis 2019 überdurchschnittlich entwickelt haben. Dabei wurden der westbrandenburgische Kammerbezirk der IHK Potsdam mit seinen beiden Raumordnungsregionen Havelland-Fläming ( Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Kreisfreie Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam) und Prignitz-Oberhavel mit den Plätzen 1 und 2 als beste Aufsteigerregionen Deutschlands identifiziert. In die Studie flossen die Standortfaktoren Arbeitslosenquote, Kaufkraft, Durchschnittsalter, Breitbandausbau, Bevölkerungsdichte sowie die private und kommunale Verschuldung ein.

Jetzt richtige Weichenstellung nötig für weitere positive Entwicklung

„Wenn jemand eine dynamisch aufstrebende Region sucht, dann findet er sie bei uns“, sagt dazu Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam. „Auch unsere Regionalstudien zu den einzelnen Landkreisen, zu Potsdam und der Stadt Brandenburg an der Havel bestätigen das Bild einer Region mit den besten Voraussetzungen zum Leben, Arbeiten und Investieren. Nur darf sich jetzt niemand auf der Studie eines renommierten Wirtschaftsforschungsinstituts ausruhen. Denn Westbrandenburg ist zwar top beim Aufstieg, aber noch nicht an der Spitze. Wenn also die Schlagzeile „Go East!“ nachhaltig fruchten soll, müssen gerade in der Corona-Zeit die richtigen Weichen gestellt werden. Mit Blick auf die künftige Entwicklung warnen wir deshalb ausdrücklich vor zusätzlicher Bürokratie oder Steuerlast für die Unternehmen, die wieder aus der Krise herauskommen wollen.“

Hauptstadtregion mit einzigartiger Lage im Herzen Europas

Die einzigartige Lage der Hauptstadtregion im Herzen Europas biete – trotz der aktuellen Krise – größte Chancen. Dafür müssten aber zielgerichtete Investitionen in ein aktives Flächenmanagement, eine umfassende Digitalisierung von Schulen und Verwaltungen und die gezielte Ansiedlung wissensintensiver Industrien erfolgen, wie sie in den IHK-Gutachten mit klaren Handlungsempfehlungen bis zum Jahr 2025 aufgezeigt werden. „Nur wenn wir die Region weiterhin in ihrer dynamischen Entwicklung unterstützen, festigen wir die Wirtschaft, damit Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen für die Kommunen und schaffen es, uns als Top-Aufsteiger auch dauerhaft in der Spitzenregion zu verankern“, so Mario Tobias.

Eine 2017 veröffentlichte Studie der IHK Potsdam, die das Wirtschaftsprofil für den Landkreis Oberhavel sowie ein Gewerbeflächengutachten umfasste, hatte die IHK bereits davor gewarnt, dass Oberhavel kein Selbstläufer sei. Vielmehr müsse für eine weitere positive Entwicklung der Region, die gemeinhin lange als Dauerbrenner galt, unermüdlich nachgelegt werden. Insbesondere die Fortführung der verkehrstechnischen Anbindung, so der Ausbau der B 96, sowie der Breitbandausbau sein grundlegende Faktor für eine positive Entwicklung der Region, hatte es bei der Vorstellung der Studie 2017 geheißen.

