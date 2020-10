Deutschlands älteste Start-Up-Gründerin kommt aus Oranienburg: Ella und ihre Basenbande

Oranienburg

„Ich bin immer noch überwältigt“, sagt Ella della Rovere. Die Augen der 69-Jährigen aus Oranienburg-Eden strahlen, wenn sie auf die vergangenen drei Wochen zurückblickt. Am 5. Oktober stand die Mutter und zweifache Großmutter auf der großen Fernsehbühne – Auge in Auge in der „Höhle der Löwen“. Dort präsentierte die älteste Start-Up-Gründerin Deutschlands ihr Unternehmen „Ella’s Basenbande“. Das hat sich auf die Entwicklung und Produktion gesunder Fertignahrung aus dem Kühlregal spezialisiert.

Drei Millionen Zuschauer und ein neuer Investor an Bord

Drei Millionen Zuschauer verfolgten den Auftritt der Oranienburgerin im Fernsehen. Und der war ein voller Erfolg: Investor Nils Glagau (44) stieg schließlich mit einer sechsstelligen Summe bei dem Start Up aus Eden ein und sicherte sich einen Unternehmensanteil von 20 Prozent. Dabei war es nie die Idee der Firmengründerin, sich in die „Höhle der Löwen“ zu wagen, verrät diese. „Die TV-Produktionsfirma ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht bei der Sendung mitmachen wollen.“ Über das Internet seien die Macher auf „Ella’s Basenbande“ aufmerksam geworden und hätten das Konzept für so gut befunden, dass sie es bei der Investoren-Show dabei haben wollten. Nie im Leben hätte die ehemalige Anästhesistin und Schmerztherapeutin gedacht, eines Tages auf der großen Fernsehbühne zu stehen und zudem im Ruhestand noch einmal ein Unternehmen neu aufzubauen.

Ella della Rovere während der TV-Aufnahmen in der „Höhle der Löwen“. Quelle: TVNOW/Bernd-Michael Maurer

Neues zu wagen, das ist freilich für Ella della Rovere beileibe nichts Neues. Mit 25 Jahren, ihrem kleinen Sohn und einem Arztdiplom war die gebürtige Polin einst nach Deutschland gekommen. In Essen ( Nordrhein-Westfalen) baute sie anschließend ein ambulantes OP-Zentrum auf. „Heute ist dieses Konzept gang und gäbe. Damals aber war das etwas völlig Neues, viele haben überhaupt nicht begriffen, was wir da machen“, erinnert sie sich an die bewegten Zeiten. Mit 57 Jahren ging della Rovere schließlich in den Ruhestand. Auch aus gesundheitlichen Gründen. In ihrem Job als Ärztin sei sie voll und ganz aufgegangen, gesund jedoch sei der berufsbedingte Stress nie gewesen.

Vom „Omella“-Tag zur Basenbande

Vor knapp zehn Jahren zog Ella della Rovere schließlich nach Eden. Ihr Sohn Marcin Glowacki (47) wohnt mit seiner Frau und den beiden Kindern seitdem nur einen Steinwurf entfernt. Ella della Rovere nutzte die neu gewonnene Zeit im Ruhestand, viel Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, sich aber auch mit der Malerei und zunehmend auch mit dem Thema gesunder Ernährung zu beschäftigen. „Einmal in der Woche gibt es seitdem bei uns den Omella-Tag“, verrät sie. Dann sind die beiden schulpflichtigen Enkel bei Oma Ella und werden von ihr bekocht. Der Renner in Omas Küche stand schnell fest: „Das Kartoffelcurry“, sagt Ella della Rovere lachend. „Eine gesunde Ernährung ist das A und O für einen gesunden Körper“, weiß die erfahrene Ärztin, die sich in den vergangenen Jahren zudem zur Ernährungsspezialistin gemausert hat. „Ursprünglich ging es mir darum, meiner Familie und meinen Enkeln ein frisches Mittagessen zu kochen.“ Daraus entstanden ist inzwischen „Ella’s Basenbande“, ein Jungunternehmen, das gesundes Mittagessen aus Gemüse ohne Zusatzstoffe produziert.

Gründerin Ella della Rovere ist überzeugt von frischem Gemüse – und ihrer daraus entstandenen Basenbande. Quelle: Nadine Bieneck

Damit kocht die 69-Jährige nun nicht mehr nur noch für ihre eigenen Enkel, sondern „auch für ganz viele andere Enkel“, wie sie schmunzelnd sagt. Mit ihrem kleinen Unternehmen wolle sie nicht unbedingt Millionärin werden. „Es geht uns auch darum, für die Menschen ein Bewusstsein für gesunde Ernährung zu schaffen“, sagt sie. Der Auftritt in der VOX-Fernsehsendung war für das Jungunternehmen dennoch „ein absoluter Push. Was danach passiert ist, ist einfach nur irre. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke“, verrät sie. Am Abend der Ausstrahlung sei zunächst die Website basenbande.de zusammengebrochen. „Dabei hatten wir die Kapazitäten vorher sicherheitshalber auf bis zu 300 000 Zugriffe erhöht“, berichtet die 69-Jährige, immer noch fassungslos. Tausende Emails gingen zudem in den vergangenen Wochen bei der Basenbande ein. „Wir haben extra jemanden einstellen müssen, der sich nur um die Bearbeitung der Mails kümmert.“ Und – die Bestellungen gingen förmlich durch die Decke. „Wir können seit der TV-Ausstrahlung täglich gar nicht soviel verpacken und versenden, dass langsam ein Ende in Sicht ist.“

Kartoffelcurry ist bei Ellas Enkeln bis heute der absolute Hit

Der zweitägige Ausflug zu den Fernsehaufnahmen nach Köln und den Auftritt bei den Löwen – so manch Start-Up-Gründer ist dort schon unsanft auf den Boden zurückgeholt worden – beflügelt Ella della Rovere, ihr Team und das Unternehmen regelrecht. So ist ihr Produkt inzwischen für alle regionalen Edeka-Filialen gelistet und wird beim Biohändler Alnatura ab 2021 in den Regalen stehen. Verhandlungen mit weiteren Großhändlern laufen, auch an der Entwicklung weiterer Produkte wird gefeilt. Dank Neu-Mitunternehmer Nils Glagau baut das Start Up inzwischen ein Netzwerk auf, um die Expansion in die richtigen Bahnen zu lenken. „Das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt, als ich damals das erste Mal für meine Enkel das Kartoffelcurry gekocht habe“, sagt die 69-Jährige. Das Curry ist im Hause della Rovere übrigens bis heute der absolute Hit. Und die Enkel „könnten stolzer nicht auf ihre Oma sein“, verrät Schwiegertochter Grit Glowacki schmunzelnd.

Von Nadine Bieneck