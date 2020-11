Die Corona-Lage in Oberhavel: 16 Patienten müssen stationär behandelt werden

Oberhavel

Mit Stand vom Montag, 30.11.2020 (12.00 Uhr), gibt es 400 bestätigte COVID19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Freitag, 27.11.2020, sind 87 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 384 Personen in häuslicher Quarantäne, 16 Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (5), Fürstenberg/ Havel (3), Glienicke/Nordbahn (21), Gransee und Gemeinden (16), Hennigsdorf (60), Hohen Neuendorf (61), Kremmen (10), Leegebruch (15), Liebenwalde (3), Löwenberger Land (16), Mühlenbecker Land (32), Oberkrämer (34), Oranienburg (94), Velten (14) und Zehdenick (16).

Betroffen sind Schulen in Glienicke , Hohen Neuendorf und Kremmen

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Montag, 30.11.2020, bei 128,2 (Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg, 30.11.2020, 08.30 Uhr). Unter den Neuinfektionen befinden sich erneut Einzelfälle in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen. An der Grundschule in Glienicke/Nordbahn hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf acht erhöht. Betroffen sind drei Lehrkräfte und fünf Kinder. Für vier Klassen musste eine häusliche Quarantäne angeordnet werden. An der Waldgrundschule in Hohen Neuendorf hat sich die Zahl der erkrankten Personen auf drei erhöht. Betroffen sind eine Lehrkraft und zwei Kinder. Vier Klassen befinden sich in häuslicher Isolation. An der Kremmener Goethe-Oberschule hat sich die Anzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf fünf erhöht. Hier sind zwei Lehrkräfte und drei Kinder betroffen. Drei Klassen sind in Quarantäne.

72 Prozent aller Fälle sind bereits genesen

Bisher sind im Landkreis insgesamt 1.520 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 1.101 Personen sind bereits genesen, das sind 72 Prozent aller Fälle. 6.411 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (45), Fürstenberg/ Havel (10), Glienicke/Nordbahn (91), Amt Gransee und Gemeinden (37), Hennigsdorf (308), Hohen Neuendorf (198), Kremmen (37), Leegebruch (36), Liebenwalde (16), Löwenberger Land (60), Mühlenbecker Land (118), Oberkrämer (123), Oranienburg (308), Velten (64) und Zehdenick (69). 19 Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben. Zuletzt verstarben eine 86-jähriger Oranienburger und eine 92-jährige Oranienburgerin. Beide waren zuvor stationär behandelt worden.

