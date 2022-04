Die Corona-Pandemie beschwert Oberhavels Angelvereinen viele neue Mitglieder

Oranienburg

Die Corona-Pandemie hat die Menschen in den vergangenen beiden Jahren an die Gewässer getrieben, die Mitgliederzahlen bei den Angelverbänden im Landkreis sind entsprechend gestiegen. Gab es 2019 noch rund 5700 Mitglieder, waren es 2021 schon etwa 6600. Diese Zahlen wurden auf dem 32. Kreisverbandstag verkündet, der am Sonnabend – nach zweijähriger Coronapause – in Schmachtenhagen stattfand. „In der Pandemie war das Angeln eines der wenigen Dinge, die man noch tun konnte. Viele sind auf das Hobby gekommen, und andere sind wieder zurückgekommen“, erklärt Verbandssprecher Fabian Kulow. Der Kreisverband sei der zweitgrößte im Land Brandenburg, in der ganzen Mark sind rund 94 000 Mitglieder organisiert.

Auch beim Nachwuchs sieht es gut aus, rund 800 Kinder und Jugendliche sind in Oberhavels Vereinen organisiert. „Es kommen immer mehr Kinder und Jugendliche nach“, sagt Fabian Kulow. Dabei würden Veranstaltungen wie ein jährliches Kinderferienlager helfen, das der Verband gemeinsam mit dem Kreisjagdverband ausrichtet. Auch die Vereine würden viele Veranstaltungen stemmen, um die Kinder für den Angelsport zu begeistern. Insgesamt ist die Mitgliedersituation der Vereine so komfortabel, dass sich die Mitgliedsbeiträge nicht erhöhen würden, so Kulow weiter.

Die Schwarzmundgrundel breitet sich aus

Zuletzt wurde auch der Besatz in den Gewässern in den vergangenen beiden Jahren ergänzt. Rund 150 Kilo Glasaal, zehn Tonnen Karpfen und 1600 Stück Zander wurden eingesetzt. Allein im Jahr 2021 wurden so rund 65 000 Euro in Besatzmaßnahmen investiert. Insgesamt hätten die Vereine des Kreisanglerverbandes 760 Hektar stehende und fließende Gewässer zu betreuen. Die Wasserqualität sei gut, auch Niederschlag habe es zuletzt reichlich gegeben. Sorgen macht den Anglern aber die Schwarzmundgrundel, die durch die Schifffahrt aus dem Schwarzen Meer eingeschleppt wurde und sich zunehmend ausbreitet. Unter anderem könne man mit zusätzlichen Aalen gegensteuern, die die Grundeln fressen würden.

Auch der designierte Landrat Volker-Alexander Tönnies war gekommen und hielt eine kleine Rede. Er erklärte, dass das, was die Anglerinnen und Anglern an ehrenamtlicher Arbeit – am Wasser, im Wasser und für das Wasser – leisten würden, immer ein Stück weit untergehe.

Von Marco Paetzel