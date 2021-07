Die Firma Soma aus Dannenwalde produziert seit 30 Jahren Sondermaschinen

Dannewalde

Der Name sagt es schon: Sondermaschinenbau. Beim Dannenwalder Unternehmen Soma gibt es nichts von der Stange. Stahlkonstruktionen, Fertigung von komplexen Maschinen und Anlagen inklusive der Montage von Elektro- und Hydraulikanlagen, Umwelttechnik, Vorrichtungsbau bis hin zum Service – das ist das Metier der Firma in der Blumenower Straße 14. Am 4. Juli 2021 wird sie 30 Jahre alt.

Heike Holtfeuer ist Prokuristin und Buchhalterin im Unternehmen. Neben ihr Martina Klebs. Quelle: Stefan Blumberg

Fast vom ersten Tag an dabei ist Heike Holtfeuer, gelernte Technische Zeichnerin und in Dannenwalde als Prokuristin und Buchhalterin tätig. „Eines unserer kürzlich abgeschlossenen großen Projekte war die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Montage einer komplexen Sägeanlage, für individuell gefertigte Porenbetonsteine.“ Vom Sägeblatt bis zur Steuerungsanlage haben die Dannenwalder alles produziert und eingebaut.

27 Mitarbeiter arbeiteten schon im damaligen VEB

Apropos: Sondermaschinenbau Dannenwalde ist 1991 – wenn auch rechtlich in keinem Bezug – so doch irgendwie aus dem volkseigenen Meliorationsbetrieb und seiner Entwicklungsabteilung für Meliorationstechnik hervorgegangen. Acht der aktuell 27 Mitarbeiter (samt Verwaltung) sind noch aus dem damaligen VEB dabei.

Fred Manteuffel gehört zu jenen gut ausgebildeten Mitarbeitern, die der Chef als Goldstaub bezeichnet. Quelle: Stefan Blumberg

Die Gründer und langjährigen geschäftsführenden Gesellschafter der Soma – Joachim Pöhls, Wolfgang Schröder und Werner Kornewald – sind bereits verstorben. Sie stellten die Firma mit ihrem unternehmerischen Geschick auf feste Füße, auch wenn gerade die Italiener und Holländer den Markt in der Nachwendezeit mit Meliorationstechnik überschwemmten.

Die Kunden sind in ganz Deutschland ansässig

Die Dannenwalder konzentrierten sich auf den Maschinenbau. Das mitgebrachte Knowhow aus früheren Jahren half ihnen dabei. Vor allem die Mitarbeiter, die gut ausgebildet sind, mit langjähriger Erfahrung, waren damals und sind noch heute das Pfund des Unternehmens. Frank Nennmann bezeichnet sie als Goldstaub. Elektroniker, Schweißer, Zerspaner, Farbgeber, Ingenieure – Mitarbeiter aus diesen Berufen werden in Dannenwalde beschäftigt und jederzeit zur Festeinstellung gesucht.

Claus Haase gehört ebenfalls zum Stamm der Belegschaft. Quelle: Stefan Blumberg

Seit 2017 bildet das Unternehmen Lehrlinge als Industriemechaniker aus. In Teamarbeit etablierte sich das Unternehmen in diesen drei Jahrzehnten auf dem Markt und hat Kunden in ganz Deutschland. Weitere Standbeine sind der Vorrichtungsbau sowie die Metalldienstleistung. Im Bundesministerium für Gesundheit, im Haus der Zukunft oder bei Bombardier hinterließen die Dannenwalder ihre Spuren.

Das Unternehmen will expandieren

Der Blick der Dannenwalder geht längst nach vorn. Frank Nennmann, der Mitte der 1970er-Jahre bei der „Melioration“ seine Ausbildung gemacht hatte und nach der Wende eine eigene Firma aufbaute, bevor er zum Geschäftsführer von Soma bestellt wurde, sagt: „Wir wollen expandieren, in eine neue Halle und Maschinen investieren.“ Vom Wareneingang bis zur Warenausgabe sollen alle Produktionsprozesse optimiert werden.

Helfen dabei wird Markus Bernek, gerade mit dem Master of Science (Maschinenbau) fertig und seit zwei Monaten im Team. „Als Innovationsassistent möchte ich bei dieser Optimierung und in der zukunftsorientierten Ausrichtung helfen“, sagt er. Betreuung bestehender und neuer Geschäftspartner, Digitalisierung und Marketing sind weitere Schwerpunkte, denen er sich widmen wird.

Die Lage an der B 96 sei optimal

Der Umsatz soll künftig von zwei auf drei Millionen Euro im Jahr steigen. Heike Holtfeuer erklärt, dass mit der geplanten Investition in eine moderne Halle neue Geschäftsfelder, wie zum Beispiel die Produktion von Montageteilen für erneuerbare Energien, einhergehen wird. Wichtigstes Ziel sei die langfristige Etablierung des Standortes und der Erhalt der Arbeitsplätze in Dannenwalde. Als Standortnachteil sehen die Verantwortlichen Dannenwalde nicht.

„Wir liegen an der Bundesstraße 96, haben eine Zuganbindung.“ Der 63-jährige Frank Nennmann, der 94 Prozent der Anteile an der Firma hält, weiß, was für den Sondermaschinenbau Dannenwalde spricht: „Wir punkten mit Termintreue und Qualität. Und es kommt alles aus einer Hand.“ Seit 30 Jahren.

Von Stefan Blumberg