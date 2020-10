Die Gewo Gransee gibt es jetzt bereits seit 30 Jahren und sie ist ein Erfolgsmodell

Gransee

Bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu schaffen – das war die zentrale Vorgabe der Stadt Gransee und der Gemeinde Löwenberg, als sie am 15. Oktober 1990 die heutige Gewo Gransee gründeten. An diesem Grundsatz hat sich bis heute nichts geändert, betont Geschäftsführerin Marion Schönberg. Der vergangene Donnerstag bot eine gute Gelegenheit, einmal Bilanz zu ziehen und über dass Geschaffene zu sprechen.

Als die Gewo Gransee ihre Arbeit aufnahm, sah es zum Beispiel in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gransee so aus. Quelle: Björn Bethe

Hervorgegangen ist das Unternehmen – wie viele andere Wohnungsverwaltungen auch – als lokaler Nachfolger der zu DDR-Zeiten auf Kreisebene angesiedelten Wohnungsverwaltung. Sowohl in Gransee als auch in Löwenberg sei überlegt worden, es jeweils alleine zu machen. Die Vorteile einer gemeinsamen Planung hätten jedoch überwogen. Beim Startschuss hatte die Gewo – damals hieß sie Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft – mehr als 1530 Wohnungen im Bestand – und 16 Millionen D-Mark Schulden, die ebenfalls übernommen werden mussten. „Viele der Grundstücke waren restitutionsbehaftet und wir haben sie im Lauf der 1990er-Jahre an die Alteigentümer zurückgegeben“, erzählt Marion Schönberg. Zugleich ging es sofort ans Sanieren.

Heute hat die Granseer Rudolf-Breitscheid-Straße ein anderes Gesicht. Quelle: Björn Bethe

DDR-Neubaublöcke in Gransees Oranienburger Straße oder der Straße des Friedens gehörten zu den ersten Objekten, in die investiert wurde. Mittlerweile wird dort auch wieder angefangen, zu modernisieren. „Früher haben sich alle gefreut, weil die Arbeiten Verbesserungen bedeuteten. Da wurden die damit verbundenen Einschränkungen nicht als so störend empfunden“, erzählt Marion Schönberg. Heute sei das teilweise anders, auch wenn die Handwerker je Wohnung nur vier Werktage benötigen würden, um die Erneuerungen am Warmwasser-Kreislauf zu erledigen. Eine gute Kommunikation sei deshalb umso wichtiger. „Wir setzen deshalb auf langfristige Vorabinfos mit Erklärungen vor Ort“.

Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung waren zum Glück falsch

Positiv aufgenommen hat Marion Schönberg, dass sich die Prognosen über den Bevölkerungsrückgang im ländlichen Raum nicht bewahrheitet haben. Im Gegenteil – statt die Abrissbirne zu ordern, wie vor einigen Jahren noch befürchtet, werden Handwerker für Neubauten bestellt. So zuletzt in Nassenheide, wo kürzlich ein Neubau mit zehn Wohnungen fertiggestellt wurde. Und er bleibt kein Einzelfall. „Unseren nächsten Neubau in etwa derselben Größenordnung planen wir in Gransee“. Und noch ein Neubau soll dort entstehen, hier ist man über das Planungsstadium jedoch schon weit hinaus: ein mit Holzschnitzeln betriebenes Heizkraftwerk. Investor ist die Wärme- und Servicegesellschaft mbH Gransee (WSG), eine hundertprozentige Tochter der Gewo. Mit diesem Kraftwerk soll die Wärmeversorgung weg vom bisher verwendeten Erdgas hin zum klimaneutralen Brennstoff Holz aus der Region wechseln. „Ergänzt um Solarthermie“, fügt Marion Schönberg hinzu. Die Anträge liegen zur Prüfung in den zuständigen Ämtern, gebaut werden soll ab dem kommenden Jahr. Angeschlossen werden sollen neben Wohnungen auch Schule und Kita, mit weiteren Interessenten wird derzeit verhandelt.

Wohnraum in den Granseer Gemeinden

Über die vergangenen 30 Jahre sind mehr als 32 Millionen Euro in den Immobilienbestand investiert worden. Der zählt 1016 Wohneinheiten, dazu Garagen, Stellplätze und Parkflächen. 97 Prozent der Wohnungen wurden saniert, weniger als fünf Prozent stehen leer. Gut für die Gewo, nicht immer gut für Interessenten. Wer in bestimmten Bereichen sucht, muss teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Recht gute Chancen hat beispielsweise, wer in die Granseer Gemeinden will. Dort sind knapp 15 Prozent der Wohnungen zu haben. Geduld braucht, wer ins Löwenberger Land möchte. Stand 30. September 2020 sind hier nur 0,58 Prozent als nicht vermietet ausgewiesen.

Sanierung steht im Vordergrund

Neben den Investitionen in Neubauten steht natürlich auch die kontinuierliche Sanierung des Bestandes weiter im Vordergrund, betont Marion Schönberg. Rund eine Million Euro ist dafür jährlich vorhanden. Wo was gemacht wird, entscheidet der fünfköpfige Aufsichtsrat. Vier Vertreter kommen aus Gransee, einer aus Löwenberg – das spiegelt wider, wie viele Wohnungen die Kommunen in ihren Gemarkungen in die Gewo eingebracht haben. Die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 30 Jahren zeigt sich auch dadurch, dass alle bisherigen Beschlüsse einstimmig gefasst wurden. Natürlich gebe es hin und wieder Diskussion, am Ende konnte man aber immer einen für alle tragbaren Kompromiss finden, unterstreicht die Geschäftsführerin.

Von Björn Bethe