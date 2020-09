Borgsdorf

Hätten die Borgsdorfer einen Wunsch frei gehabt, wäre ihre Kirche an der Bahnhofstraße 32 jetzt in einem freundlichem Gelb gestrichen. Doch der Denkmalschutz gibt die dunkle Farbe vor. Das Gotteshaus ist ein echtes Unikum. Denn es hat nicht nur ihre drei Glocken vor der Haustür, sondern auch einen echten helfenden Engel an Bord. Oben, in der Hausmeisterwohnung hat Uwe Krebs (57) sein Domizil. „Ich kümmere mich ums Rasenmähen, Hecke schneiden und stelle im Winter immer mal die Heizung an, damit beim Gottesdienst nicht Bibbern angesagt ist“, sagt Uwe Krebs.

Aber auch Jürgen Rosinsky (80) hat eine ganz besondere Beziehung zu der Kirche. Einst hat er hier seine Frau Brigitte geheiratet. Lange war er auch im Gemeindekirchenrat. Und wenn es ums Bauliche in der Kirche geht, ist der studierte Bauingenieur immer noch Ansprechpartner. „Unsere Kirche ist ja eine der wenigen, die zu DDR-Zeiten gebaut wurden“, sagt Jürgen Rosinsky.

Uwe Krebs wohnt nicht nur in der Kirche. Er kümmert sich auch liebevoll um den Garten. Quelle: Jeannette Hix

1950 war der Grundstein für das Gotteshaus gelegt worden. Der Architekt kam aus Borgsdorf, der Maurer aus Birkenwerder – Leute aus der Umgebung haben ihre Kirche selbst gebaut. Pfarrer Himmel hatte sich einst für den Bau stark gemacht, der 1953 unter strenger Bewachung der DDR-Führung eingeweiht wurde. Denn zur feierlichen Eröffnung kam der Bischof Dibelius aus West-Berlin, der damals für die Borgsdorfer Kirchengemeinde zuständig war. Die DDR-Führung war auch sensibilisiert, denn die Zeiten waren wegen des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 unruhig, der blutig durch die Sowjetarmee zerschlagen wurde. Ein Jahr später war Jürgen Rosinsky 14-jährig nach Borgsdorf gekommen.

Ein fröhliches Glockengeläut sollte aber erst 1963 die Gläubigen an den Gottesdienst in der Borgsdorfer erinnern. Erst da wurden die Glocken aus Apolda geliefert. Die kleinste Glocke mit dem Namen „Danket dem Herrn“ bringt 300 Kilo auf die Waage, die mittlere Glocke „Ehre sei Gott in der Höhe“ wiegt 430 Kilo und die größte Glocke „Oh Land, höre des Herren Wort“ 760 Kilo.

Die drei Glocken wurden 1963 angeschafft, da stand die Kirche schon zehn Jahre. Im Nachhinein war es nicht mehr möglich, den Glocken in der Kirche einen Platz zu geben. Quelle: Jeannette Hix

Logisch, dass man die stahlgusseisernen Kolosse nicht im Nachhinein in die Kirche einbauen konnte. So bekamen sie ihren Platz vor der Kirche. „Noch bis zur Wende wurden die Glocken manuell geläutet“, sagt Jürgen Rosinsky. Erst nach der Wende war der Strick durch ein elektrisches Läutewerk ersetzt worden – täglich um 12 Uhr mittags und um 18 Uhr lässt es die Glocken erklingen. „Da sie im Freien hängen, muss ihre Mechanik einmal im Jahr gecheckt werden. Dafür hat der Kirchenkreis eine Berliner Firma engagiert“, sagt Jürgen Rosinsky.

Erst nach der Wende erklang bei Gottesdiensten auch die Orgel auf der Empore. „Unser damaliger Pfarrer Rainer Thieswald hat sie von einer Kirche aus dem Ruhrgebiet organisiert, die eine neue Orgel bekam. So gab es endlich auch bei uns Orgel- statt Harmoniumklänge“, sagt Jürgen Rosinsky.

Immer sonntags um 11 Uhr ist Gottesdienst. Quelle: Jeannette Hix

Überhaupt bekam die Kirche erst nach der Wende ihren letzten Schliff. Mitte der 90er Jahre wurde sie innen renoviert und erhielt einen neuen gelb-blauen Anstrich im Altar. Der Linoleum-Boden im Gemeinderaum wich einem Holzparkett, die kaputten Steinfliesen um den Altar wurden erneuert. „Da die Kirche seit 2008 unter Denkmalschutz steht, hatten wir bei sämtlichen Erneuerungen strenge Auflagen“, sagt Jürgen Rosinsky. Bei den Steinfliesen um den Altar zum Beispiel musste es die ursprüngliche Farbe und das ursprüngliche Material sein. Erst in Polen haben wir eine Handwerksfirma gefunden.“

Ulrike Telschow ist seit Anfang 2020 die neue Pfarrerin in Borgsdorf. Quelle: Jeannette Hix

Nach der Wende war auch die Zeit, wo der alte Ofen gegen eine Gasheizung getauscht wurde. Auch eine moderne Toilette und Teeküche wurde eingebaut. 2014 bekam die Kirche ein neues Dach. Stolz sind die Borgsdorfer, dass in ihrer Kirche Leben ist. Bei den sonntäglichen Gottesdiensten um 11 Uhr kommen auch die Kinder mit, die dann im Gemeinderaum am Kindergottesdienst teilnehmen.

„Eigentlich treffen wir uns auch einmal im Monat zum Seniorentanz und zum Gemeindetreff mit Kaffee und Kuchen. Da hat uns dieses Jahr Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Jürgen Rosinsky. Und auch, wenn die Kirche ganz leer ist, ist trotzdem Leben darin. Denn dann kommt Uwe Krebs die Treppe von seiner Wohnung ins Kirchenschiff runter, um dort die Tuba zu spielen. „Die Akustik im Kirchenschiff ist einfach fantastisch“, sagt der 57-Jährige, der im Posaunenchor in Kremmen die Tuba spielt.

