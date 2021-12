Die Kreisverwaltung Oberhavel in Oranienburg an den Vorfeiertagen geschlossen

Oranienburg

Alle Bereiche der Kreisverwaltung Oberhavel werden in diesem Jahr lediglich am Freitag, dem 24.12.2021,und am Freitag, dem 31.12.2021,geschlossen sein. Am Donnerstag, 23.12.2021 endet die Sprech-und Servicezeit bereits um 12 Uhr. An den Brückentagen vor und nach Weihnachten stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit all ihren Serviceleistungen für die Bürgerinnen und Bürger Oberhavels zur Verfügung.

Gesundheitsamt passt seine Bereitschaftszeiten an

Aufgrund der an den Feiertagen weitgehend geschlossenen Labore wird das Gesundheitsamt seine Bereitschaftszeiten diesen Gegebenheiten anpassen. Die Kolleginnen und Kollegen werden an den Brückentagen vor und nach Weihnachtentelefonisch verlässlich erreichbar sein. Das Corona-Infotelefon ist bis einschließlich 23.12.2021 unter der Rufnummer 03301/ 601-3900 erreichbar, und zwar zu folgenden Zeiten: montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr; dienstags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr. Vom 27. bis 30.12.2021 ist die Corona-Infohotline täglich von 9 bis 12 Uhr erreichbar.

Gegebenenfalls längere Wartezeiten

Aufgrund des erhöhten Anfrageaufkommens kann es gegebenenfalls zu längeren Wartezeiten kommen. Zusätzlich können auch während der Feiertage Nachfragen auch per E-Mail unterges.corona@oberhavel.de an das Gesundheitsamt gerichtet werden. Der Landkreis Oberhavel bittet um Verständnis, dass es auch hier aufgrund des aktuell sehr hohen Anfrageaufkommens zu längeren Bearbeitungszeiten kommen kann.

Sprechzeiten aller Bereiche vom 27. bis 30.12.2021 (der Zugang zur Kreisverwaltung ist aktuell ausschließlich nach Terminvergabe und unter Einhaltung der 3G-Regel möglich). Dienstag: 9-12 Uhr, 13-18 Uhr.

Donnerstag: 9-12 Uhr, 13-16 Uhr.

Zusätzliche Sprechzeiten Führerscheinstelle Montag: 7.30-12 Uhr, 13-15 Uhr.

Dienstag: 9-12 Uhr, 13-18 Uhr.

Mittwoch: 7.30-12.30 Uhr.

Donnerstag: 9-12 Uhr, 13-18 Uhr.

Zusätzliche Sprechzeiten Kfz-Zulassungsstelle

Telefonische Sprechzeiten: Montag, Mittwoch 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag 16 Uhr bis 18 Uhr sowie Termine vor Ort nach vorheriger Terminvereinbarung.

Kurzzeitig keine bargeldlose Zahlung möglich

Die Kreisverwaltung weist zugleich darauf hin, dass aufgrund von Softwarearbeiten am Montag, dem 10. Januar 2022, im Fachdienst Verkehr – das betrifft insbesondere die Zulassungsstelle – bis etwa 10 Uhr keine bargeldlose Zahlung möglich ist. Die Gebühren sind ausschließlich durch Barzahlung in der Kreiskasse des Landkreises zu begleichen.

