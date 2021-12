Die Muhre auf dem Prüfstand: Leegebruch, Velten und Oranienburg verbünden sich gegen das Hochwasser

Velten

Ein Hochwasser wie 2017 in Leegebruch soll sich nicht mehr wiederholen. Dabei spielt die Muhre eine entscheidende Rolle. Wasser, das aus Oranienburg kommt, fließt über in Leegebruch letztlich ins Veltener Hafenbecken ab. Kann das Wasser aber nicht richtig ablaufen, kann es zu den gefürchteten Überflutungen wie 2017 kommen. Deshalb soll nun ein Ingenieurbüro eingreifen: Die Experten entwerfen eine digitale Variante der Muhre – von der Quelle am Ruppiner Kanal bis zum Auslauf am Veltener Stichkanal – am Rechner und simulieren dann ein Hochwasser-Szenario.

„Dann werden wir die fünf, zehn oder 20 Schwachstellen herausfinden, und dann soll ein Maßnahmenplan entwickelt werden“, erklärt der neue OWA-Chef Christian Becker. Knapp 50 000 Euro kosten die Arbeiten, die die Kommunen Leegebruch, Velten und Oranienburg – durch alle fließt die Muhre – sich teilen. Der OWA-Chef rechnet damit, dass es in einem Jahr erste Ergebnisse geben könnte. Lösungen könnten etwa Polderflächen und größere Durchlässe an einigen Stellen sein. Am Dienstag kamen die Verwaltungschefs mit OWA-Chef Becker zum gemeinsamen Pressetermin an der Muhre in Velten zusammen.

Die Freude bei Martin Rother ist groß

Leegenbruchs Bürgermeister Martin Rother (CDU) erklärte, das Hochwasser habe nicht nur Leegebruch betroffen. „Wir haben relativ schnell gewusst, dass es nur gemeinsam geht“, so Martin Rother. Er sei froh über die Zusammenarbeit mit Oranienburg und Velten, erst Ende Oktober habe man sich zusammengesetzt – und nun sei ein unterzeichneter Vertrag über die Zusammenarbeit fertig. „Jetzt ist die Freude bei mir ganz groß, dass wir uns endlich gemeinsam auf den Weg machen“, erklärt Leegebruchs Bürgermeister weiter.

Auch Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner ist froh über die Zusammenarbeit der drei Kommunen.„Wir wollen dem Starkregenereignis mit allen Mitteln entgegenwirken und gemeinsam eine nachhaltige Lösung finden, um damit besser für die Zukunft gewappnet zu sein“, erklärte Veltens Bürgermeisterin. Die Frage sei, was man auf lange Sicht tun könne, um gute Ergebnisse zu erzielen – auch im Hinblick auf den Klimawandel.

Der Biberdamm ist momentan kein Problem

Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) erklärte, die Kommunen hätten zuletzt viel gearbeitet und kommuniziert. „Aber das Wasser hört ja nicht an den Stadtgrenzen auf, daher ist eine übergeordnete Behörde in der Pflicht“, so Alexander Laesicke mit Blick auf die Kreisverwaltung. Doch dann hätten die Kommunen den direkten Draht gesucht. „Und seitdem läuft es ja. Wenn sowas wie 2017 nochmal stattfinden sollte, sollten wir ein gutes Stück aus der Vergangenheit gelernt haben“, erklärt Oranienburgs Bürgermeister.

Ein großes Problem war zuletzt auch ein Biberdamm vor dem Veltener Hafen, der den Abfluss des Wassers aus Leegebruch verhinderte. Der Biberdamm war zuletzt nach starken Regenfällen komplett weggespült worden, allerdings könnten die Tiere neue Hindernisse für das Wasser bauen.

Von Marco Paetzell