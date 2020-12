Glambeck

Hilde Peltzer-Blase darf zufrieden sein. Die Ortsvorsteherin von Glambeck war am Mittwochmorgen mal wieder am ehemaligen Spritzenhaus in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche anzutreffen. Dort schaut sie öfter vorbei, um sich ein Bild von den Sanierungsarbeiten zu machen. Damit befasst ist Marco Mäder. Seit 16 Jahren ist der Glambecker als Einzelkämpfer in Baugeschäft tätig. Gegenwärtig gilt seine ganze Aufmerksamkeit dem denkmalgeschützten Gebäude von 1845. Am Montag entfernte Marco Mäder zunächst an einer Stelle, an der sich über die vielen Jahre ein großer Riss gebildet hatte, ganz vorsichtig lockere Backsteine. „Die werden abgeklopft und dann wiederverwendet“, erklärte er. Falls Steine kaputt sind oder noch fehlen, wäre das nicht so schlimm. Eine Familie aus dem Ort, die nicht genannt werden möchte, hat nicht mehr benötigte alte Backsteine zur Verfügung gestellt.

An einem besonders großen Riss arbeitet Marco Mäder gerade. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Die Arbeiten an dem Spritzenhaus gestalten sich schwierig, sind doch die Häuserwände quasi eine Mischung aus Feld- und Backsteinen. „Dort, wo diese Konstruktion noch erhalten ist, werden nur die Fugen erneuert“, beschreibt Marco Mäder. Dazu werde Otterbeiner Kalk benutzt, der viel bei Sanierungen und Restaurierungen denkmalgeschützter Gebäude zur Anwendung komme. Zurzeit ist jedoch sein ganzes Können gefordert, um die durch den Riss einsturzgefährdeten Häuser auszubessern und wieder zu stabilisieren. „Es dürfen bei den Arbeiten auch keine Minusgrade in der Nacht herrschen“, sagt Marco Mäder. Deshalb habe er zuletzt auch nicht jeden Tag an dem Gebäude arbeiten können.

Ortsvorsteherin Hilde Peltzer-Blase und und Baufachmann Marco Mäder vor dem denkmalgeschützten Spritzenhaus. Die Backsteine unter der Plane sind von einer Familie aus Glambeck gesponsert worden. Quelle: Uwe Halling

Die Frontseite des Spritzenhauses ist maurermäßig bereits fertig. Was noch fehlt, ist das große Holztor, das momentan aufgearbeitet und dann wieder eingesetzt wird. Das Dach ist auch fertig und mit den damals üblichen Biberschwänzen eingedeckt worden. Auch die, so die Ortschefin, seien von einem Glambecker Bürger gesponsert worden, der anonym bleiben möchte. Den Dachstuhl des einstigen Spritzenhauses hatte zuvor die Firma Dahte aus Grieben komplett erneuert.

Im einstigen Gerätehaus soll später einmal der Ortsbeirat tagen. Dort werden dann auch Dorffeste stattfinden. Quelle: Uwe Halling

Wenn das Gebäude äußerlich restauriert ist, soll es das gesamte Mobiliar aufnehmen, das jetzt noch im alten Gerätehaus des Dorfes sowie in der Sakristei der Kirche lagert – zum Beispiel Tische, Bänke und Stühle, die bei Feierlichkeiten im Ort gebraucht werden. „Anschließend können wir das einstige Gerätehaus in Angriff nehmen und es so herrichten lassen, dass wir darin zum Beispiel unsere Ortsbeiratssitzungen machen können“, sagt Hilde Peltzer-Blase. Zurzeit finden diese noch in der Kirche statt. Apropos Kirche – im kommenden Jahr soll am Kirchturm ein schöner Weihnachtsstern hängen, den jeder sieht, der durch den Ort fährt. Diese Idee, so berichtet die 70-Jährige, ist dieses Jahr aufgekommen, sei aber in der Kürze der Zeit nicht mehr zu realisieren gewesen, weil es auf dem Kirchturm keinen Strom gibt. Bis zur Adventszeit im nächsten Jahr soll diesbezüglich Abhilfe geschaffen sein. Darum, so die Auskunft der Ortschefin, wolle sich die für Glambeck mit zuständige Pfarrerin Christine Gebert aus Herzberg kümmern.

gegenwärtig muss der Ortsbeirat zu seinen Sitzungen noch im Gotteshaus zusammenkommen. Quelle: Uwe Halling

Wie Hilde Peltzer-Blase in diesem Zusammenhang informierte, werde es am Heiligen Abend in der Glambecker Kirche einen Festgottesdienst geben. „Natürlich mit Mund- und Nasenschutz, ohne Gesang und unter Einhaltung der notwendigen Mindestabstände. Interessierte Teilnehmer hätten sich jedoch zuvor anmelden müssen. Einige wenige Plätze, sagt die Ortsvorsteherin, seien noch vorhanden, allerdings nur noch auf der Empore. Der Gemeindepädagoge Dirk Bock aus Lindow werde anwesend sein und auch seine Gitarre mitbringen. Über Lautsprecher soll der Gottesdienst ins Freie übertragen werden, so dass Leute, die nicht in das Gotteshaus kommen möchten, alles auch draußen vor der Kirchentür miterleben können. Am vierten Advent, so kündigte die Ortschefin an, werde die Kirche festlich geschmückt – mit einem etwa zwei Meter großen Baum und Adventsgestecken, die von Ina Brzoska immer sehr schön hergestellt werden auf dem Altar.

Zwei Geschwindigkeitstafeln stehen seit knapp drei Wochen in Glambeck – an jedem Ortseingang eine. Quelle: Uwe Halling

Freude herrscht in Glambeck, dass vor knapp vier Wochen, zwei Anzeigetafeln zur Geschwindigkeitsmessung von Verkehrsteilnehmern in Glambeck aufgebaut und in Betrieb genommen wurden. Diese sollen Autofahrer daran erinnern, dass der Ort eine Tempo-30-Zone ist. Da die Tafeln die Geschwindigkeiten speichern, werde eine erste Auswertung der Daten zeigen, wie erfolgreich die Tafeln sind. Bereits jetzt zeichne sich ab, dass aus Richtung Großmutz beziehungsweise Grieben sehr diszipliniert gefahren werde, zumal die Fahrzeuge dort aus einem Kurvenbereich herauskommen. Anders sehe es am entgegengesetzten Ortseingang aus. Aus Richtung Seebeck kommend herrsche gerade Strecke, was Autofahrer offensichtlich dazu verleite, schneller als erlaubt zu fahren. Im nächsten Jahr soll laut Auskunft von Hilde Peltzer-Blase an den Ortseingängen noch jeweils eine große 30 auf den Fahrbahnbelag gezeichnet werden.

Die Tafel der Glambecker Opfer des Zweiten Weltkrieges wurde jetzt um drei Namen ergänzt. Quelle: Uwe Halling

Schließlich weist die Ortsvorsteherin darauf hin, dass die Gedenktafel vor der Kirche, auf der die Namen der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Einwohner Glambecks vermerkt sind, nunmehr komplettiert wurde. Recherchen hätten ergeben, dass dort bislang immer drei Namen gefehlt haben. Diese – H. Lohmann, H. Lewe und F. Zetzsche – wurden nunmehr hinzugefügt.

Von Bert Wittke