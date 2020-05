Die Spiellandschaft lockt wieder in den Schlosspark

Oranienburg

„Endlich können auch unsere jüngeren Besucher den Schlosspark wieder in vollen Zügen genießen“, sagt Jürgen Höhn. Der Geschäftsführer der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH ist sehr froh, dass die Regierung des Landes Brandenburg am Freitagnachmittag endgültig grünes Licht für die bereits in Aussicht gestellte Freigabe öffentlicher Spielplätze gegeben hat. „Unsere Spiellandschaft mit den zwei Hüpfkissen, den Trampolinen, Kletterfelsen und so vielem mehr ist für Familien mit Kindern einfach einer der Hauptgründe, warum sie zu uns kommen“, weiß Höhn.

OKI zunächst noch auf dem Trockenen

darf wieder besucht Schlosspark-Wal OKI, kürzlich frisch gereinigt, darf seit Sonnabend, 9. Mai, ebenfalls wieder bespielt werden. Und das sogar, ohne nass zu werden. Denn noch fließt laut dem TKO-Chef aus technischen Gründen kein Wasser in der Spiellandschaft. Mit der Wiedereröffnung der Spiellandschaft gelten nun die vollen Preise von vier Euro (ermäßigt zwei Euro) für den einmaligen Eintritt in den Schlosspark. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Die Schlosspark-Kasse ist zunächst weiterhin verkürzt täglich von 9 bis 17 Uhr (letzter Einlass) geöffnet. Bis 18 Uhr können die Gäste auf dem Gelände verweilen. Die Öffnungszeiten werden voraussichtlich in den kommenden Wochen laut Jürgen Höhn ausgeweitet. Die Hygiene- und die Abstandsregeln – 1,50 Meter zu anderen Personen und zu Personal – sind weiterhin auch für den Schlosspark bindend – einschließlich der Spiellandschaft. „Die Abstandsregeln müssen in sämtlichen Bereichen des Parks eingehalten werden“, betont Jürgen Höhn. Am 24. April war Oranienburgs größter Garten nach vielen Wochen wieder für Besuche geöffnet worden, zunächst aber nur im Teilbetrieb – ohne die Spiellandschaft, sodass auch nur 50 Prozent der Eintrittspreise gezahlt werden mussten.

Ab Freitag, 15. Mai, dürfen der Schlosshafen sowie der Reisemobilstellplatz am Schlosshafen wieder für Gäste öffnen. Quelle: Schlosspark

Und noch eine Lockerung der Maßnahmen sorgt für Freude bei der TKO: Ab Freitag, 15. Mai, dürfen der Schlosshafen sowie der Reisemobilstellplatz am Schlosshafen wieder für Gäste öffnen – allerdings müssen diese bis einschließlich 24. Mai „autarke Sanitärsysteme“ zur Verfügung haben, wie Duschen und WC an Bord, denn die Sanitäranlagen vor Ort bleiben zu. Ab 25. Mai sollen diese dann ebenfalls genutzt werden können.

