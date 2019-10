Die Sprache der Musik verbindet

Hennigsdorf

Plötzlich erwachsen, aber was nun? Die Gefühle spielen verrückt. Und dann nerven auch noch die Eltern. Das Musical „Mama, ich bin nicht mehr klein!“ zeigt den Weg von Teenagern in die Selbstständigkeit.

Einstudiert hatten es 20 Jugendliche im Alter von zwölf bis 21 Jahren aus Oberhavel zusammen mit 20 Gleichaltrigen aus Partnergemeinden des Kreises. Zwei kamen aus dem hessischen Vogelsbergkreis, die überwiegende Anzahl aus den polnischen Kreisen Biała Podlaska und Siedlce.

Zusammenarbeit mit Musical-Profis

"Mama, ich bin nicht mehr klein!". Ensemble-Szene aus dem Musical in Hennigsdorf Quelle: Matthias Busse

„Halt – Stopp – Schluss.“ Zum Liedtext aus dem Musical „Hairspray“ streckt das Ensemble synchron seine Handflächen abwehrend nach vorn. Energiegeladen ist auch der Gesang – begleitet von einer Liveband. Kaum zu glauben, dass dies alles in nur einer Woche einstudiert worden ist. Zudem nur wenige der Mitwirkenden vorher als Musiker oder Darsteller aktiv waren. „Es gibt zwar in Siedlce eine Musikschule, aber unsere Gäste sind dort nicht drin“, sagt der Leiter der Kreismusikschule Oberhavel, Manfred Schmidt.

Seine Einrichtung hat den Workshop zum vierten Mal organisiert. Cornelia Drese und Jennifer Patzelt von der Dresdner Musical-Werkstatt „Oh-Töne“ übernahmen die Choreographien, während Schmidt mit Instrumentalisten die Musik nach Arrangements von Christoph Gärtner übernahm.

"Mama, ich bin nicht mehr klein!". Schüler machen Musical in Hennigsdorf Quelle: Matthias Busse

Die Titel kamen außer aus „Hairspray“ von den Musicals „Aladin“ und „The Greatest Showman“. „Aber wir haben auch geguckt, was jeder kann“, erzählt Schmidt über die Entstehung. So sei dann auch ein polnisches Volkslied in das Stück gekommen – inklusive Trachtenkostümen. Aber außerhalb solcher folkloristischen Einlagen bemerkten die Zuschauer kaum die unterschiedliche Herkunft der Darsteller.

Polnisches Volkslied im Musical "Mama, ich bin nicht mehr klein!" in Hennigsdorf Quelle: Matthias Busse

Denn die Probleme während des Erwachsenwerdens sind wohl überall fast gleich. Wünsche und Sehnsüchte in dieser Lebensspanne auch. So ist es kein Wunder, dass Niels und Ola sich auf der Bühne bei einem zufälligen Zusammentreffen spontan verstehen – wenngleich niemand die Sprache des anderen spricht. Niels war mit seinem Freund Sören eigentlich gerade deswegen nach Berlin gefahren, um eine junge Frau kennenzulernen und zumindest erstmals ein halbes Bier zu trinken.

Sören und Ola finden sich zufällig auf einer Musicalbühne. Quelle: Matthias Busse

Neben dieser Haupthandlung wurden Beziehungsprobleme in gleichgeschlechtlicher Liebe nicht ausgespart, oder dass trotz aller Selbstständigkeit dennoch die Jugendlichen die Anerkennung ihrer Eltern suchen. Bevor Niels und Ola endgültig zusammenfinden, endet die Beziehung fast durch ein sprachliches Missverständnis.

Politiker setzen Hoffnung auf die Jugend

Zur Vorführung im Lichthof des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums, wo die Gäste auch im Internat wohnten, bedankte sich der Kreistagsvorsitzende von Siedlce, Marek Gorzała für die lebendige Fortführung der 2002 unterzeichneten Partnerschaft: „Wichtig ist, dass die Jugend sie lebt, dass die Ängste, die eventuell noch bestehen, aus der Welt geschafft werden.“

Der Vorsitzende des Kreistags von Siedlce, Marek Gorzala (l.), und der stellvertretende Landrat Oberhavels, Egmont Hamelow (CDU), begrüßen mithilfe einer Dolmetscherin das Publikum Quelle: Matthias Busse

Der 19-Jährige Darsteller des Freunds von Niels, Sören Förster, der bereits zum vierten Mal mitmacht, habe in der Woche nicht nur neue Lieder und Titel gelernt: „ Ich habe definitiv neue Leute kennengelernt und auch alte Bekannte wiedergetroffen.“

Von Matthias Busse