Die aktuelle Corona-Lage in Oberhavel: Planbare Behandlungen verschoben

Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Donnerstag, 12. November (8.30 Uhr), bei 91,1 und steigt damit weiter an. Zur Mittagsstunde waren am Donnerstag 284 COVID-19- Infektionen im Landkreis Oberhavel bestätigt. Binnen 24 Stunden wurden 26 Neuinfektionen erfasst. Das wird aus dem Landratsamt mitgeteilt.

Danach befinden sich derzeit 288 Personen in häuslicher Quarantäne, sechs Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (6), Fürstenberg/ Havel (4), Glienicke/Nordbahn (13), Gransee und Gemeinden (10), Hennigsdorf (31), Hohen Neuendorf (38), Kremmen (10), Leegebruch (10), Löwenberger Land (12), Mühlenbecker Land (14), Oberkrämer (47), Oranienburg (56), Velten (9) und Zehdenick (24).

Dynamik der Infektionszahlen schlägt sich in Kliniken nieder

Die Dynamik der Pandemie mit steigenden Infektionszahlen mache sich auch in den Häusern der kreiseigenen Oberhavel Kliniken GmbH an den Standorten Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee bemerkbar. In den Kliniken würden vermehrt Patienten mit Covid-19 behandelt sowie mehr Patienten und Mitarbeitende positiv getestet. Derzeit würden 17 Corona-Patienten behandelt. Zwei davon befänden sich auf der Intensivstation und erhielten zeitweise maschinelle Beatmungsunterstützung. Insgesamt seien derzeit neun Mitarbeitende erkrankt, sieben weitere befinden sich in häuslicher Quarantäne. Von den 17 Patienten wohnen sechs in Oberhavel. Die anderen elf Patienten sind nicht in Oberhavel wohnhaft und würden daher nicht in der Tagesstatistik des Landkreises Oberhavel berücksichtigt.

Notfallbehandlungen unter Schutzisolation

Am Standort Oranienburg können auf einer Station der Inneren Abteilung momentan keine planbaren Patienten aufgenommen werden, in der Klinik Hennigsdorf betrifft dies eine chirurgische Station. Auf beiden Stationen finden Notfallbehandlungen unter Schutzisolation statt. Die Klinikleitung geht davon aus, dass diese Beschränkungen Anfang der nächsten Woche wieder aufgehoben werden können.

Erweiterte Teststrategie im Klinikverbund

Neben der stetig steigenden Zahl an Neuinfektionen im gesamten Landkreis sind die höheren Fallzahlen auch auf die erweiterte Teststrategie im Klinikverbund zurückzuführen. Bei allen Mitarbeitern und Patienten finden zusätzlich zur PCR-Testung seit Kurzem Antigen-Schnelltests Anwendung, um Infektionsquellen umgehend identifizieren und isolieren zu können.

Mehr als 1000 Oberhaveler positiv getestet

Bisher sind im Landkreis insgesamt 1.018 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 724 Personen sind bereits genesen, das sind 71 Prozent aller Fälle. 4.386 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die meisten Fälle in Hennigsdorf

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (39), Fürstenberg/ Havel (9), Glienicke/Nordbahn (61), Amt Gransee und Gemeinden (26), Hennigsdorf (224), Hohen Neuendorf (143), Kremmen (24), Leegebruch (26), Liebenwalde (9), Löwenberger Land (34), Mühlenbecker Land (59), Oberkrämer (89), Oranienburg (190), Velten (38) und Zehdenick (47). Zehn Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben.

