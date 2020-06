Die dreijährige Ella Sophie ist Zehdenicks süßester Fratz

Zehdenick

Ein bisschen verlegen schaut Elle Sophie in Richtung Kamera. Kein Wunder, man steht schließlich nicht alle Tage im Rampenlicht. Und schon gar nicht, weil man einen Titel gewonnen hat. Jetzt ist es amtlich: Ella Sophie Hiddel ist Zehdenicks süßester Fratz. Der Wettbewerb hat sich Corona bedingt etwas in die Länge gezogen. Umso größer ist nun die Freude, bei der dreijährigen Zehdenickerin – und natürlich auch bei Mama Sabrina Hiddel, die bei der Preisverleihung dabei war. Die fand am Freitagvormittag im Fotostudio von Katrin Steinhöfel in der Berliner Straße in Zehdenick statt. Die 51-Jährige ist Initiatorin der Fotoaktion, deren Startschuss im Februar fiel. Mitmachen konnten alle Mädchen und Jungen im Alter bis zu vier Jahren, deren Eltern bereit waren, ihren Nachwuchs ablichten und in den Schaufenstern des Fotostudios ausstellen zu lassen. Insgesamt 17 Kinder standen zur Abstimmung, die ursprünglich bis zum 13. März andauern sollte, dann aber bis Ende April verlängert wurde. „Am 17. März musste ich mein Geschäft infolge der Corona-Pandemie schließen und konnte erst am 19. April wieder öffnen“, sagt Katrin Steinhöfel, der dieses Jahr viele Fototermine bei Hochzeiten, Jugendweihen oder Konfirmationen durch die Lappen gegangen sind.

So sehen Sieger aus: Ella Sophie Hiddel hat den Foto-Wettbewerb gewonnen und freut sich darüber – wenn auch etwas verhalten. Quelle: Bert Wittke

Jeder, der wollte, konnte sich an der Abstimmung zum süßesten Fratz Zehdenicks beteiligen. Dazu war im Geschäft eine Art Wahlurne platziert, in der die Stimmzettel gesammelt wurden. Ausgewertet wurde die Aktion dann auf neutralem Boden in der Zehdenicker Tourist-Information, weshalb Mitarbeiterin Grit Kutsch zur Preisverleihung von dort herüber ins Fotostudio gekommen war.

Siegerfoto mit Ella Sophie Hiddel, Grit Kutsch von der Zehdenicker Tourist-Information (l.), Katrin Steinhöfel (M.) vom gleichnamigen Fotostudio in der Berliner Straße in Zehdenick und Mama Sabrina Hiddel. Quelle: Bert Wittke

Insgesamt 87 Leute haben an dem Wettbewerb teilgenommen. 21 von ihnen stimmten für Ella Sophie. Auf Platz 2 landete Neele Zoe (zehn Stimmen), Dritte wurde Pia Joelin (acht Stimmen). Für die strahlende Siegerin gab es eine Tasse mit ihrem Namenszug darauf. „So etwas mache ich in meinem Fotostudio selber“, sagte Katrin Steinhöfel. In der Tasse tummelten sich zudem zahlreiche Gummibärchen. Außerdem gab es noch eine Wundertüte und natürlich durften Ella Sophie und Mama Sabrina auch das Siegerfoto mit nach Hause nehmen.

Ella Sophie Hiddel mit ihrem Siegerbild. Quelle: Bert Wittke

„Ich hab es geschafft“, habe Ella gejubelt, als sie von ihrem Erfolg bei der Fotoaktion erfuhr“, erzählt die Mama. Und Sabrina Hiddel verrät noch etwas mehr über die kleine Heldin. Ella Sophie schlafe sehr gerne, was für Kinder in diesem Alter eher ungewöhnlich ist. Überhaupt sei sie ein ziemlich ruhiges Kind. Es mache ihr zum Beispiel großen Spaß, von der Parkstraße aus, wo die Familie wohnt, auf den Wasserturm zu schauen. Von diesem Bauwerk sei sie schlichtweg fasziniert. Hin und wieder könne ihre Tochter aber auch mal zu einem kleinen Wirbelwind werden. Eine große Leidenschaft der Dreijährigen sei das Fahrradfahren. Seit ihrem dritten Geburtstag, der im Februar gefeiert wurde, fahre sie ohne Stützräder durch die Gegend und finde das toll. Gerne ist sie dabei gemeinsam mit ihrer großen Schwester Emma Marie unterwegs, die am Sonnabend ihren neunten Geburtstag feiert. „Die beiden sind ein Herz und eine Seele“, sagt die Mama. Wenn Emma Marie mal etwas mehr Zeit bei einer Freundin verbringe, sei Ella Sophie traurig und sage: „Ich liebe doch meine Schwester!“

Für die Gewinnerin gab es unter anderem eine Tasse mit ihrem Namenszug. Quelle: Bert Wittke

Eigentlich besucht Ella Sophie die Kita „Sonnenschein“ in Zehdenick, doch dort ist sie jetzt aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen schon eine ganze Weile nicht mehr gewesen. „Sie vermisst ihre Freunde dort schon“, sagt Sabrina Hiddel. Ebenso wie die Ostsee. Die Sehnsucht nach Sand und Wellen ist mindestens ebenso groß, wie die Liebe zu Nudeln. „Sie ist einherzhafter Typ“, verrät die Mama und fügt hinzu: „Sie mag ihre Nudeln lieber mit Tomatensoße als etwa mit Zucker oder Zimt.

Alle freuen sich mit Ella Sophie, aber am meisten freut sich natürlich die Dreijährige selber. Quelle: Bert Wittke

Sehr gemocht wird Ella Sophie auch von den Arbeitskollegen der Mama, die als Heilerziehungspflegerin in Templin arbeitet. Dort habe man sie auch aufgefordert, unbedingt an dem Foto-Wettbewerb teilzunehmen, erzählt Sabrina Hiddel. Vermutlich kommen auch von dort etliche Stimmen. „Die Kollegen, Papa Norman Zur, Oma, Opa – alle freuen sich riesig über den 1. Platz“, sagt die Mama. „Sie hatte ja gleich die Vermutung, dass sie gewinnen werde“, sagt Sabrina Hiddel mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, ihre Tochter sei ein selbstbewusstes Kind, das ihren eigenen Kopf hat und weiß, was sie will. Und nun ist sie obendrein auch noch der süßeste Fratz Zehdenicks. Herzlichen Glückwunsch.

Von Bert Wittke