Die meisten Sirenen stammen aus DDR-Zeiten: Wie gut ist Oberhavel für den Ernstfall gerüstet?

Oberhavel

Die Bilder aus den Überschwemmungsgebieten in Teilen Deutschlands sind allgegenwärtig. Wie gut wäre Oberhavel auf solche Situationen vorbereitet? Ein wichtiges Warnmittel sind dabei nach wie vor Sirenen. „Der technische Zustand der vorhandenen Sirenenanlagen ist gut. Diese werden durch die Träger regelmäßig gewartet und in ihrer Funktion erprobt“, erklärt Ivonne Pelz, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf MAZ-Anfrage. Im Landkreis gibt es insgesamt 120 Sirenen, die sich im Eigentum der Städte und Gemeinden sowie des Amtes Gransee und Gemeinden befinden, die sich jeweils um die Wartung kümmern.

„Die Verteilung der Sirenen im Landkreis Oberhavel in den einzelnen Kommunen ist je nach Nutzung unterschiedlich“, so Ivonne Pelz weiter. Es gibt jedoch Nachholbedarf: Für Aufgabe der Warnung oder Entwarnung seien die Anlagen technisch aufzuwerten und an die Regionalleitstelle anzubinden. „Hierzu laufen in Auswertung des Warntages 2020 Förderprogramme des Landes Brandenburg und des Bundes“, erklärt Ivonne Pelz weiter. Im Zuge der Neukonzeption des Katastrophenschutzes und der Reaktivierung der Sirenen als Warnmittel für die Bevölkerung seien neben der technischen Aufwertung auch neue Standorte zu errichten.

Nur wenige Anlagen sind nach der Wende entstanden

Zudem haben viele der Warnanlagen schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel, heißt es von der Pressestelle. Die Sirenenanlagen seien zum überwiegenden Teil noch aus DDR-Zeiten. „Mit der Einführung der Digitalen Alarmierung der Feuerwehren in den 1990er-Jahren sind diese mit digitalen Sirenensteuergeräten ausgestattet worden“, erklärt Ivonne Pelz weiter. Bei Neubauten von Feuerwehrgerätehäusern oder in Folge von Standortveränderungen wurden aber in den vergangenen Jahren auch einzelne Anlagen neu errichtet.

Über die Sirene werde aber nur die Warnung oder Entwarnung ausgelöst. „Der Warninhalt selbst wird je nach Inhalt und Ausdehnung über verschiedene Medien wie Lautsprecherdurchsagen, die Warn-App Nina oder auch Rundfunk oder Fernsehen ausgegeben“, so Ivonne Pelz. Über diese Medien, erklärt sie weiter, könnten auch Warnungen unabhängig von der Warnung durch Sirenen an die Bevölkerung erfolgen.

Von Marco Paetzel