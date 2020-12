Dienstgruppenleiter André Quade im Gespräch: So lief das Corona-Jahr für die Polizei in Oberhavel

Oberhavel

Maskenpflicht, Eindämmungs- und Umgangsverordnungen, Kontaktverbote, Abstands- und Hygieneregeln: Das Jahr 2020 war für jeden Einzelnen eine Herausforderung. Auch für die Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel hielt das Jahr einige Besonderheiten und Kuriositäten bereit. Die MAZ hat mit Dienstgruppenleiter André Quade über das Jahr im Corona-Modus gesprochen.

Der Mund-Nasen-Schutz hat sich im Jahr 2020 als Bestandteil der täglichen Ausrüstung bei der Polizei etabliert.

„Mit dem zweiten Lockdown gehen wir schon routinierter um als mit dem ersten“, fasst der 46-jährige Oberhaveler das Jahr zusammen. So sei es gerade im März ein Spagat zwischen Kontaktreduzierung und dem Nachgehen der Aufgaben gewesen, erklärt der Dienstgruppenleiter. Das Kernziel sei aber das Gleiche geblieben: „Wir wollen Kriminelle zur Strecke bringen“, stellt er klar. Dazu gehöre auch, weiterhin auf den Oberhaveler Straßen präsent zu sein. Wie wichtig dies ist, macht André Quade auch gleich deutlich: „So viele Einbrecher wie in diesem Jahr konnten wir noch nie festnehmen“, zieht er Bilanz.

Nachts ist weniger los als am Tage

Vor allem am Tage sei viel los im Landkreis. „Verkehrsunfälle, Streit, Verstöße gegen die Eindämmungsverordnungen – das Aufgabengebiet ist und bleibt vielfältig“, berichtet er. In den Nachtstunden sei derzeit weniger los als gewöhnlich. „Dies sind natürlich auch Auswirkungen der Ausgangssperre.“ Verstöße gegen diese würden aber mit Augenmaß behandelt, versichert der erfahrene Polizist. So sei während des ersten Lockdowns auch einmal Zeit für gute Gespräche innerhalb der festen Dienstgruppe gewesen. „Die Zeit haben wir natürlich für uns genutzt, aber wir waren dann auch froh als die ersten Lockerungen stattfanden.“

Auch im aktuellen Lockdown sind die Beamten in Oberhavel unterwegs. „Wir sind da, wo man uns braucht“, stellt der 46-Jährige klar. Auch für die Nachtstunden wurde die Mannschaftsstärke innerhalb der Dienstgruppe nicht reduziert. Wie wichtig dies ist, zeigen einige spektakuläre Fälle des Jahres.

Einbruch bei einer Tischlerei ist in Erinnerung geblieben

So ist André Quade vor allem der Einbruch im Oranienburger Gewerbegebiet Nord in Erinnerung geblieben. Dort waren am Abend des 30. September drei dunkel gekleidete Personen auf dem Gelände einer Tischlerei aufgefallen, die dort mit einem Kuhfuß an mehreren Firmenfahrzeugen hantierten. Bei Eintreffen der Beamten am Tatort flüchteten die Einbrecher in ein nahegelegenes Waldgebiet, wo zwei der Täter dingfest gemacht werden konnten. Den dritten Mann konnten die Beamten mit Hilfe eines Polizeihubschraubers auf einem Baum in etwa drei Metern Höhe ausfindig gemacht werden. André Quade selbst war es, der dann auf den Baum stieg und den Einbrecher wieder auf den Boden der Tatsachen brachte. „Solche Erfolgserlebnisse hat man nicht oft“, zeigt sich der Dienstgruppenleiter zufrieden.

Den befürchteten Anstieg von Fällen häuslicher Gewalt kann er dagegen für den Landkreis Oberhavel nicht bestätigen. „Gut so“, wie er sagt. „Jeder Fall von häuslicher Gewalt ist einer zu viel.“ Aber auch die Gewalt gegen Rettungskräfte und Polizisten bleibe auf einem konstant hohen Niveau. „Wir haben es regelmäßig mit verletzten Polizisten, Widerstand, Beleidigungen und Nötigungen zu tun“, findet Quade klare Worte. Da mache es auch keinen Unterschied, ob es nun Polizisten, Feuerwehrangehörige oder den Rettungsdienst betreffe.

Dienstgruppenleiter wird selbst angegriffen

2019 wurde Quade selbst in Oranienburg angegriffen. „Wir haben einen betrunkenen Radfahrer angesprochen, da flog mir schon das Fahrrad entgegen“, erinnert er sich zurück. Dann folgte der Angriff mit einem Messer. „Ich habe in die das Messer führende Hand gegriffen und konnte ihn somit entwaffnen.“ Der Angreifer habe dann in der Vernehmung ausgesagt, dass er in Tötungsabsicht gehandelt habe, in einer Gerichtsverhandlung wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. André Quade blieb unverletzt.

Während sich André Quade (r.) hofft auf mehr Normalität im kommenden Jahr.

Für das kommende Jahr hofft der Dienstgruppenleiter auf mehr Normalität. „Was sich beruflich auswirkt, wirkt sich natürlich auch auf unser Privatleben aus.“ So seien Lehrgänge und Ausbildungen reduziert worden, ebenso das Miteinander in der Polizeiinspektion. „Zum Glück haben wir hier so gut wie keine coronabedingten Ausfälle, was uns das Arbeiten insgesamt natürlich einfacher macht.“ Trotzdem fährt die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus immer mit. „Zu Beginn der Pandemie hatten wir zum Beispiel nicht genügend Schutzausrüstung“, berichtet André Quade. Die Frage, ob man wirklich ausreichend geschützt sei, beschäftige natürlich alle Kollegen. „Und Homeoffice geht bei uns natürlich nicht“, schmunzelt er.

„Wir sind vorbereitet“

Silvester werde noch einmal zu einer Überraschung für die Beamten. „Wir wissen noch nicht, wie die Nacht unter den geltenden Bedingungen verlaufen wird.“ Doch der Dienstgruppenleiter sagt klar: „Die Zahl der Einsatzkräfte wird nicht reduziert, wir sind vorbereitet auf das was da kommen mag.“

Von Stefanie Fechner