Digitale Weihnachtsgrüße der Kreismusikschule Oberhavel

Ganz vielfältige musikalische Weihnachtsgrüße sendet die Kreismusikschule Oberhavel auf digitalem Weg an alle Menschen in Oberhavel. Auf der Webseite der Musikschule und auf dem Videoportal Youtube sind verschiedene Titel veröffentlicht, welche die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften kurzfristig eingespielt haben. Denn die geplanten Weihnachtskonzerte konnten angesichts der weiter andauernden Pandemielage nicht stattfinden.

Aus der Not eine Tugend machen

„Wir bedauern es sehr, dass wir mit unseren einstudierten Melodien kein Live-Publikum erfreuen können. Wir hoffen aber, dass wir allen Menschen in Oberhavel mit unserer Musik ein klein wenig Weihnachtsstimmung nach Hause bringen können“, sagt Musikschulleiter Manfred Schmidt. Die Kreismusikschule hatte zuletzt auch auf den Ensembleunterricht verzichten müssen: „Wir leisten damit unseren Beitrag dazu, angesichts der aktuellen Pandemielage Kontakte möglichst zu reduzieren. Mit dem aufgenommenen Konzert konnten wir unseren Schülerinnen und Schülern dennoch die Möglichkeit geben, ihren Fortschritt öffentlich zu präsentieren.“ Aufgenommen sind Weihnachtssongs aus aller Welt, aber auch andere moderne und klassische Stücke, die für das diesjährige Adventskonzert in Zehdenick eingeplant waren. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und die Werke nun – in drei Sequenzen unterteilt – digital veröffentlicht“, so Schmidt.

Musikalische Weihnachtsgrüße digital abrufbar

Schon seit dem dritten Adventssonntag ist deshalb der Tanz „Weihnachtsengel“, eine Sonate für zwei Violinen in e-Moll und ein Weihnachts-Rockfestival online zu sehen. Am vierten Adventssonntag und am Heiligen Abend folgen weitere Videos, in denen unter anderem das Jugendkammerorchester, die BANDe und die Turmbläser aus Zehdenick zu sehen und zu hören sind. Der für die Musikschule zuständige Dezernent, Matthias Rink, lobt: „Ich freue mich über das kreative Team unserer Kreismusikschule. Die professionell und individuell eingespielte Weihnachtsmusik sind ein wunderbarer Abschluss eines Jahres mit vielen Herausforderungen, welche die Lehrer- und die Schülerschaft sowie die Eltern gemeinsam sehr gut gemeistert. haben. Dafür sage ich allen vielen Dank und wünsche ihnen schon jetzt einen guten Start ins musikalische Jahr 2022!“ Der musikalische Weihnachtsgruß ist auf der Webseite der Kreismusikschule unter https://kms.oberhavel.de/ und auf dem Youtube-Kanal des Landkreises Oberhavel unter https://m.youtube.com/watch?v=3ZqswS8LTiM zu sehen.

