Diskussion um Gemeindestandort – Oranienburg lenkt ein

Die Diskussion um den zukünftigen Standort der Jüdischen Gemeinde in Oberhavel in Oranienburg hat einen neuen Dreh bekommen. Zuletzt hatte die 145 Mitglieder fassende Gemeinde Interesse an dem Gebäude in der Lehnitzstraße 36 bekundet. Die einstige Polizeistation steht derzeit leer. Laut Elena Miropolskaja, Vorsitzende der Gemeinde, hält die Gemeinde das ins Auge gefasste Gebäude auch aufgrund von Sicherheitsaspekten für besonders geeignet. Aktuell wird das Gemeindeleben in einer Unterkunft in der Sachsenhausener Straße praktiziert, welches jedoch nach dem Auszug der Gemeinde aus dem bis 2017 genutzten Gemeindehaus (ebenfalls in der Sachsenhausener Straße) lediglich als Übergangslösung dient.

Stadt möchte in der Lehnitzstraße eine Kita einrichten

Die Krux bislang: Auch die Stadt Oranienburg hat an dem Gelände in der Lehnitzstraße Interesse beurkundet, möchte dort eine Kindertagesstätte für dringend benötigte Kita-Plätze errichten. Nachdem die Standortfrage in den vergangenen Wochen mehrfach wieder hochkochte, lenkt die Verwaltungsspitze der Stadt nun ein. „Die Stadt hat der Jüdischen Gemeinde zuletzt das gerade vom Landkreis erworbene Gebäude in der Sachsenhausener Straße 2 angeboten. Das Gebäude würde substanziell und umfangreich saniert. Damit werden wir unabhängig von der zukünftigen Nutzung beginnen“, sagt Bürgermeister Alexander Laesicke, führt aber gleichzeitig aus: „Um der Jüdischen Gemeinde aber auch den durch sie bevorzugten Kauf der früheren Polizeiwache in der Lehnitzstraße zu ermöglichen, tritt die Stadt zudem zugunsten der Jüdischen Gemeinde von Ihrem Erwerbswunsch gegenüber dem Land Brandenburg zurück“. Eine konkrete Entscheidung der Jüdischen Gemeinde zu dem Vorschlag stehe aus. „Die Stadt ist stark daran interessiert, dass die Jüdische Gemeinde eine würdige neue Unterkunft in Oranienburg erhält“, so Laesicke.

Dass die Gemeinde früher oder später aus dem derzeit genutzten Domizil ausziehen müsse, sei klar, so Laesicke. Die Gemeindemitglieder müssen sich nun entscheiden, wohin der Weg gehen soll. Klar ist: Mit einer Unterkunft auf dem Grundstück in der Lehnitzstraße sind womöglich finanzielle Belastungen verbunden, die bei der Nutzung des – dann sanierten – Gebäudes in der Sachsenhausener Straße nicht zum Tragen kommen.

