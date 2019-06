Oberhavel

Der Youtuber Rezo hat mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ die Politik durcheinandergewirbelt. Dort machte er die großen Parteien, allen voran der CDU den Vorwurf, viele Fehler zu begehen.

„An jeder Sache ist ein stückweit Wahrheit dran“, sagte Oberhavels CDU-Chef Frank Bommert jetzt dazu in einem Interview in der Youtube-Sendung „KeineWochenShow“. Vieles sei jedoch auch überzogen. Es gebe kaum noch einen Ausschuss, in dem nicht auch Experten hinzugezogen würden. Allerdings gebe es oft drei Experten mit drei Meinungen. Allerdings habe man in der CDU das Video zu lange „nicht ernst genug genommen und falsche Schlüsse draus gezogen.“ Allerdings müsse man auch den richtigen Ansprechpartner finden – Philipp Amthor sei vielleicht der falsche gewesen, so Bommert weiter.

Der Youtuber Rezo. Quelle: Privat/dpa

Die CDU wolle in Zukunft noch mehr in Social Media investieren. Ein Team sei schon gegründet, vor allem mit Leuten aus der Jungen Union und der Schülerunion. Alle Parteien müssten an ihrer Kommunikation arbeiten, so der CDU-Landtagsabgeordnete. In Oberhavel sei die CDU stark dabei, in den neuen Medien noch aktiver zu werden.

Von MAZonline