Nachdem die MAZ über Probleme der Dagower Einwohner mit den Wohnungsbauplänen des Amtes Gransee und Gemeinden berichtet hat, rollt nun der blaue Robur des RBB an. Am Donnerstag soll die Diskussion vor Ort fortgesetzt werden.

Diskussion um Wohnungsbau in Dagow geht am RBB-Bus weiter

Dagow - Diskussion um Wohnungsbau in Dagow geht am RBB-Bus weiter

Dagow - Diskussion um Wohnungsbau in Dagow geht am RBB-Bus weiter