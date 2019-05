Borgsdorf

Rund 2000 Euro Schaden richteten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag (20. Mai) zu Dienstag am Waldrand in der Borgsdorfer Chausseestraße an, als sie ein dort aufgestelltes Dixi-Klo mittels noch unbekannter Materialien sprengten.

Ein Mitarbeiter einer in diesem Bereich tätigen Firma stellte das zerstörte, mobile Klo am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr fest und meldeten den Vorfall bei der Polizei. Die Ermittlungen der Polizei dauern gegenwärtig an.

Von MAZonline