Die drei Regale in seinem kleinen Hofladen sind stabil gebaut: Der Heidehonig, Lindenhonig, Rapshonig, Robinienhonig, Waldhonig, Frühjahrsblütenhonig, Honig aus Sommer- und Spargelblüten und und und stehen schick dekoriert auf den Ablagen. Die Bienen von Rainer Laux leisten die harte Vorarbeit dafür, dass die Regale im Laufe des Jahres mit diversen Honigsorten voll werden. „Ich ziehe mit meinen Völkern höchstens 20 Kilometer um den Kirchturm herum, sagt der Dollgower Imker. „Regionaler geht es nicht!“

„Wir brauchen nicht wandern“

Die Gegend um Dollgow sei optimal für ihn als Imker. „Die Pflanzenvielfalt ist sehr hoch. Deshalb brauchen wir nicht wandern“, erklärt er. Ein Imkerfreund aus Niedersachsen komme regelmäßig nach Brandenburg, weil die Landschaft hier für seine Bienen ideal sei und er diese Bedingungen bei sich nicht vorfindet. Für die Imker endet die Saison langsam. „Jetzt ist es noch der Heidehonig – danach ist für dieses Jahr Schluss“, so Rainer Laux. Der sagt ihm am meisten zu, der habe einen kräftigen Geschmack.

Diese zwei und noch weitere Zertifikate schmücken eine Wand des Hofladens. Quelle: Stefan Blumberg

Mit 70 Völkern unterwegs

In jedem Frühjahr platziert Rainer Laux seine Bienenvölker zunächst am Rapsschlag. „Da nicht alle Pflanzen gleichzeitig blühen, ziehe ich mit den Völkern den Sommer über immer weiter“, so der Imker. Nach dem Raps kommt die Robinie, dann die Linde, Kornblume, Phacelia, Heide und möglicherweise noch der Waldhonig. „Ich schaue mir an, wo welche Pflanze wächst. Wenn mir die Bedingungen zusagen, trete ich mit dem Eigentümer in Kontakt und bespreche mit ihm, ob ich meine Völker – 70 hat er insgesamt – zu seinem Schlag bringen kann. Das läuft wirklich sehr unkompliziert.“

Manche Kunden kaufen mit einem Mal die Jahresration

Schon der Opa von Rainer Laux hatte sich mit der Imkerei befasst. Von ihm übernahm er auch Bienenvölker. Er vertiefte sich immer mehr in die Materie. Seit 14 Jahren betreibt er die Imkerei erwerbsmäßig. „Ich sage immer: meine Frau hat Arbeit und ich die Bienen“, so der anerkannte Züchter im Scherz. Der Anfang der Selbstständigkeit sei schwierig gewesen, aber die Zahl der Abnehmer des Honigs stieg im Laufe der Jahre. „Ich habe Stammkunden, die oft ihre ganze Jahresration mitnehmen. Und es gibt Partner, die meinen Honig mitverkaufen.“ Edeka in Fürstenberg/ Havel, der Granseer Hofladen, die Touristinfos in Fürstenberg/ Havel und Neuglobsow, Elis Hofladen in Teschendorf oder der Verein Ökosolar in Dannenwalde. Und in der Regiokiste findet sich das Lauxsche Produkt auch wieder.

Honigwein steht auf dem Regal ganz oben. Quelle: Stefan Blumberg

Der Erhalt der Umwelt wird gefördert

Neben dem Honig verkauft der 55-Jährige Honigwein, der mit dem Dollgower Honig von einem Winzer in Bingen produziert wird; inzwischen schon in fünfter Auflage. Zu haben sind auch andere Honigprodukte, die stellt er aber nicht selbst her: Honiglikör, Bienenkosmetik wie Gesichts- und Handcreme, Lippenbalsam, Propolissalbe und -tropfen, Honigseife, Duschbad und Haarwäsche, Honigbonbon und Gummibärchen, Blütenpollen. Die Bienenwachskerzen wiederum sind aus eigener Herstellung und in verschiedenen Sorten erhältlich. Rainer Laux schaut aber nicht nur auf die wirtschaftliche Seite, sondern auch auf das Ökosystem: „Mit der Bewirtschaftung der Bienenvölker wird durch die Bestäubung der Blüten den Erhalt der Umwelt gefördert.“ Der Dollgower Honig stammt durchweg aus dem Naturpark Stechlin und dem Ruppiner Land.

