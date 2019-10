Rund um das Naturparkhaus in Menz wurde am Sonnabend der Apfeltag gefeiert - mit Apfelkuchen, Direktsaft, Apfelverkostung und vielen anderen Angeboten rund um die paradiesische Frucht. Die ersten beiden Plätze beim Backwettbewerb gingen an Volker und Jutta Friedrich aus Himmelpfort.