Dorfkrug Meseberg – ein Schnellschuss ins Schwarze

Meseberg

„Der Dorfkrug Meseberg war ein Schnellschuss“, sagt Elke Nährig. „Aber ein vortrefflicher.“ Daran, so die 52-Jährige, könne auch die Corona-Pandemie mit ihren Restriktionen für das Gaststättenwesen nichts ändern. Das komplette Schadensprogramm, dass Corona in dieser Branche angerichtet hat, haben Elke Nährig und ihr Mann Jan Beutlich bislang auch noch nicht abbekommen. Haben sie doch den Dorfkrug Meseberg erst im Sommer dieses Jahres eröffnet. Am 23. Juli wurden die Türen für die Kundschaft geöffnet. Gut drei Monate später ist die Gaststätte nun zunächst einmal den Monat November hindurch wieder dicht. Und die Betreiber haben gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Bianca Michel Zeit für Arbeiten, die sonst wohl noch etwas hätten warten müssen.

Zeit für Fensterputz und das Überarbeiten der Speisekarte

„Jetzt werden die Fenster geputzt und die Vorhänge gewaschen“, kündigt Elke Nährig mit einem Schmunzeln im Gesicht an. Außerdem sollen alle Stuhlbeine mit Filz „besohlt“ werden – damit die Fußböden geschont werden. Und auch die Speisekarte soll während der Schließzeit überarbeitet werden. Federführend dabei wird sicherlich Jan Beutlich sein. Schließlich ist er der Koch und damit stets um einen guten Geschmack bemüht. Ob der Dorfkrug auch Essen außer Haus anbieten wird, ist momentan noch offen. „Wenn, dann werden wir vermutlich zum 1. Advent damit beginnen“, denkt Elke Nährig ein paar Wochen voraus. Vielleicht ja vor allem an den Wochenenden. Mal abwarten.

Der (Dorf)krug muss erstmal leer bleiben und auch Kaffee wird vorerst in Meseberg nicht gekocht. Wie alle anderen Gastronomieeinrichtungen musste jetzt auch die traditionsreiche Gaststätte in Meseberg schließen. Quelle: Uwe Halling

Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass das Ehepaar den Prenzlauer Berg in Berlin verlassen hat und nach Gutengermendorf gezogen ist. Öfter waren sie dann mit dem Hund rund um den Huwenowsee in Meseberg spazieren und sind, wie sie berichten, auch das eine oder andere Mal in den Dorfkrug eingekehrt. Und immer hat es ihnen dort gefallen. 2019 wurde die Gaststätte geschlossen. „Das hat uns schon irgendwie geärgert“, sagt Elke Nährig, macht ein geheimnisvolles Gesicht und verrät sogleich, warum. Macht ihr doch die Gaststätte weiter“, seien sie von Freunden animiert worden. „Wir haben das Abgebot drei Tage sacken lassen und dann zugesagt“, erzählt sie. „Ja, so war das.“

Steak und Schnitzel vom Schwein

Bereut hat das Ehepaar seinen Entschluss nicht. „Wir sind von Anfang an von den Leuten hier gut aufgenommen worden“ meint Elke Nährig. „Sie sind uns alle wohlgesonnen. Vor allem sei die Freude groß, dass sich für die Gaststätte so schnell wieder neue Pächter gefunden haben. Und obwohl das Ehepaar zuvor in der Sozialbetreuung gearbeitet hat, hat es sich ganz schnell in die neue Arbeit eingefuchst. In die Rolle des Kochs ist Jan Beutlich geschlüpft. Es mache ihm Spaß zu kochen, sagt der 50-Jährige. Was er so alles auf der Pfanne hat? „Steak und Schnitzel“, kommt es wie aus der Pistole geschossen.“Eigentlich alles vom Schwein. Mit der Zeit seien weitere Gerichte hinzugekommen. Königsberger Klopse etwa, oder auch Wildgulasch. Und natürlich dürfen auch vegane Speiseangebote auf der Karte nicht fehlen.

Halloween-Party zum Finale

Neben dem Gastraum verfügt der Dorfkrug über einen Saal mit 60 bis 70 Sitzgelegenheiten. Ausreichend Platz, um dort Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, Betriebsfeiern oder sonstige Feste zu feiern. Momentan ähnelt der Saal noch einem schaurig-schönen Gruselkabinett. Wurde doch dort am vergangenen Wochenende noch für die Kinder eine Halloween-Party veranstaltet. Das letzte Event vor der Lockdown bedingten Schließung.

Die Küche ist das Reich von Jan beutlich. Quelle: Uwe Halling

Während der Sommermonate, sagt Elke Nährig, hätten die Gäste natürlich mit Vorliebe vor oder auch hinter dem Haus gesessen und das wunderbare Wetter genossen. Darunter auch viele Touristen. Sie erinnere sich an Gäste, erzählt Elke Nährig, die wollten ursprünglich Urlaub in Costa Rica machen und haben sich dann schließlich beim Schlosswirt in Meseberg einquartiert. Ja, die Sommermonate seien wirklich gut gewesen. Da sei auch zweimal im nahen Gästehaus der Bundesregierung was los gewesen. Am 29. Juni sei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Gast bei Kanzlerin Angela Merkel gewesen, am 13. Juli dann Italiens Regierungschef Giuseppe Conte. Während dieser Besuche sei angefragt worden, ob Elke Nährig und Jan Beutlich das Heer der Chauffeure beziehungsweise auch Security-Leute verpflegen können. Ein Wunsch, dem das Ehepaar gerne nachgekommen ist.

Zuletzt fand im Saal des Dorfkruges eine Halloween-Party für Kinder aus dem Dorf statt. In den nächsten Wochen ist es mit den Feierlichkeiten aber nun erstmal vorbei. Quelle: Uwe Halling

Im Bestreben, auch kulturell etwas zum Dorfleben beizutragen, haben die Dorfkrug-Betreiber im Oktober zum ersten Mal eine Kinovorführung angeboten. „Wir können auch anders“ hieß der Streifen, der im Rahmen eines Projektes des Filmclubs Güstrow e. V. gezeigt wurde und bei dem rund 35 Gäste anwesend waren. Eigentlich sollte die Reihe am 8. November mit dem Film „Känguru-Chroniken“ fortgesetzt werden. Dieser Termin ist nunmehr auf den 13. Dezember verschoben worden. Wenn die Gaststätten bis dahin wieder öffnen dürfen. Er freue sich schon darauf, wieder an den Herd zurückkehren zu können, habe ihr Mann bereits am ersten Tag nach der Schließung gesagt, erzählt Elke Nährig und fügt hinzu: Die Übernahme des Dorfkruges sei vielleicht ein Schnellschuss gewesen. Aber einer, der ins Schwarze getroffen hat.

Von Bert Wittke