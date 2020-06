Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule: Schulpreis für Alyssa Weigelt

Hohen Neuendorf

Alyssa Weigelt erhält den Schulpreis 2020 der Dr.-Hugo Rosenthal-Oberschule in Hohen Neuendorf. Dieser traditionelle Preis – vergeben vom Förderverein der Schule – ist eine hohe Ehrung und würdigt außerordentliche Leistungen. Wer ihn erhält, hat sich hier über vier Jahre durch soziales Engagement und Lernerfolge über das normale Maß hervorgetan.

Seit der 8. Klasse Klassensprecherin

Wer eine kontinuierlich hohe Lernbereitschaft und ein großes Engagement für die gesamte Schule schon von der Jahrgangsstufe 7 bis heute zeigt, ist für den Schulpreis eine würdige Kandidatin, heißt es in einer Laudatio auf die Preisträgerin. Seit Klasse 8 als Klassensprecherin aktiv, sei Alyssa Weigelt stets selbstbewusst aufgetreten,habe sachlich argumentiert und Dinge hinterfragt. Sie fühle sich für die Belange ihrer Mitschüler verantwortlich und habe ihre manchmal auch unbequeme Meinung in Diskussionen eingebracht.

Alyssa Weigelt habe zu einer leistungsstarken Schülerin entwickelt, die ihre Aufgaben zielstrebig und ausdauernd erledigt. Mit ihrem Arbeitsstil bewältige sie alle Arbeitsaufträge zügig und in guter Qualität. Ihr Ehrgeiz zeige sich auch im ausgeprägten und kontinuierlichen Engagement für andere. Sie agiere stets verantwortungsbewusst und unterstütze ihre Mitschüler beim Lernen. Bei der freiwilligen Übernahme zusätzlicher schulischer Aufgaben habe sie sich als zuverlässige Hilfe für Schüler und auch Lehrkräfte erwiesen.

Von Schülern und Lehrern gleichermaßen geachtet

Alyssa Weigelt war beratendes Mitglied in der Lehrerkonferenz und in Fachkonferenzen und wurde zu Beginn der 10. Klasse als Schulsprecherin gewählt. Hier, so heißt es, habe sie die Konferenzen der Sprecherinnen und Sprecher aller Klassen souverän und lösungsorientiert moderiert. Sie werde von Schülern und Lehrern gleichermaßen respektiert und geachtet.

Alyssa habe die Chancen genutzt, die die kleine Schule bieten konnte, und sich dadurch zu einer aktiven und selbstbewussten jungen Dame entwickelt. Sie sei zudem ein wichtiger Teil der Theatergruppe der Schule. Mit diesen Aktivitäten habe sie der Schule einen hervorragenden Dienst nach innen und in der Öffentlichkeit erwiesen.

