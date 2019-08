Staffelde

Mächtig laut wurde es am Sonntag-Vormittag rund um den „Alten Dorfkrug“ in Staffelde. Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) kurbelte kräftig an einer Kurbel an der Frontseite eines Traktors. Zehn Sekunden – dann sprang der Motor des Fahrzeugs an. Der kleine Grüne sollte die Attraktion beim Drescherfest werden. Baujahr 1939 – damit war der 11er Deutz der älteste Traktor des Umzugs. Zwanzig Fahrzeuge reihten sich auf und fuhren hintereinander auf den großen Platz. Helmut Glanzer, der jahrelang das Drescherfest organisiert hatte, stellte jedes einzelne Fahrzeug vor. „Er hat elf PS“, sagt er stolz und schaut zum Traktor Nummer 1. „Der wird noch mit Lunte gestartet, hat einen Zylinder und funktioniert noch mit Wasserkühlung.“

Zur Galerie 20 Trecker eröffneten das traditionelle Treckerfest rund um den „Alten Dorfkrug“ in Staffelde

Die Festwiese war kurz nach 11 Uhr gut gefüllt. „Ich bin sehr dankbar, dass das traditionsreiche Fest fortgeführt wird“, so Glanzer, der den Staffelstab an die „jüngeren“ abgegeben hat. Einer von ihnen ist Jan Ebel. Der 43-Jährige arbeitet in der Verwaltung am IPV GmbH (Institut für Prävention und Verkehrssicherheit), dass sich auf dem Gelände befindet. „Wir haben eine Organisations-Team von zehn Leuten zusammen“, sagt Ebel, der in Beetz wohnt. „Sechs Mitarbeiter des Instituts helfen ehrenamtlich mit.“

Kinder können Korn zu Mehl verarbeiten und es im Ofen backen

Ziel sei es, den Kindern und Gästen zu zeigen, wie schwer es einmal war, in der Landwirtschaft zu arbeiten. „Wir haben hier die komplette Produktionskette abgebildet. Wie wird aus dem Korn schließlich das Brot“ ,sagt er. „Wir haben festgestellt, dass viele Kinder denken, dass die Milch im Tetrapack geboren ist“, spitzt er zu. Mähbinder, Strohpresse – beim Drescherfest wurde gezeigt, wie damals gearbeitet wurde. „Kinder können Korn zu Mehl verarbeiten und es am Ende im Ofen backen.“

Das kommt nicht nur bei den Mädchen und Jungen gut an. „Als Ortsvorsteher freut man sich, dass ein Traditionsfest mit über zwanzig Jahren erhalten bleibt“, so Heino Hornemann (46). „Die Jugend soll sehen, wie aufwendig es damals war, Korn zu ernten und zu verarbeiten.“ Der Mix mache das Fest aus. „Die Technik ist beeindruckend“, so Hornemann.

Das Drescherfest gibt es hier schon immer und gehört zu Staffelde

Auch René Rohner ist in einem Traktor mitgefahren. „Das Drescherfest gibt es hier schon immer und gehört zu Staffelde“, sagt er. „Geschäftsleute können sich hier austauschen. Es ist Tradition. Es ist sehr familiär.“ Das findet auch Florian Hornemann. Er ist einer der jungen Wilden, die sich nun um die Durchführung des Drescherfestes kümmern. „In der vergangenen Woche haben wir jeden Abend zusammengesessen und besprochen, was wir machen“, sagt er. „ Helmut Glanzer hatte die Idee mit dem Umzug. Wir wollten sehen, ob das klappt. Auf jeden Fall eine gelungene Geschichte. Es gibt allerhand zu gucken – und macht Spaß.“

Der kleine Levi aus Staffelde fährt ganz vorne

Der kleine, grüne Traktor fand als allererster seine Parkposition. Danach reihten sich die anderen 19 Traktoren ein. Schön sortiert nach Baujahr. Nur einer durfte an diesem Tag ganz vorn fahren: Das war der kleine Levi aus Staffelde. Der Knirps hatte seinen Spielzeug-Traktor mitgebracht. Natürlich in Grün.

Von Sebastian Morgner