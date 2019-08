Birkenwerder

150 Schüler der 7. Klassen waren am Mittwoch in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule an der Hubertusstraße auf den Beinen. Es war der 1. Fahrradaktionstag, bei dem sie lernten, wie sie sicher zur Schule kommen. Den Schulweg legen die meisten der Zwölf- und Dreizehnjährigen mit dem Fahrrad zurück. Das ergab e...