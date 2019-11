Strahlende Gesichter im Kreistagssaal

Oranienburg

Sichtlich stolz und gerührt stand Norbert Ruch auf der Bühne. Der langjährige Vereinschef des Häsener SV erhielt für seine jahrzehntelange, aufopferungsvolle Arbeit als Vereinsvorsitzender am Dienstagabend den Ehrenamtspreis des Landkreises und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Stellvertretend für viele Tausend ehrenamtlich tätige Oberhavelländerinnen und Oberhavelländer wurden im Kreistagssaal in Oranienburg insgesamt 18 Frauen und Männer geehrt. Die Festveranstaltung fand bereits zum zwölften Mal statt. Alle Preisträger waren von den Bürgermeistern und dem Amtsdirektor der Städte und Gemeinden Oberhavels vorgeschlagen worden.

Unter den Geehrten: Die Bötzowerin Mandy Krenz. Quelle: Enrico Kugler

Auch die Ehrenpreise des Landrates wurden verliehen. Ludger Weskamp ( SPD) und Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS), dankten den Ausgezeichneten für ihr Engagement und überreichten im Beisein von Vertreten der Heimatkommunen die Urkunden. Die öffentliche Auszeichnung erfolgte im Rahmen einer Spendenübergabe durch die MBS an Vereine des Landkreises und war verbunden mit einem Scheck in Höhe von je 200 Euro. „Uns ist es wichtig, Menschen, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen, zu ehren und in ihrer Vorbildrolle zu stärken. Das ehrenamtliche Engagement verdient höchste Anerkennung und Wertschätzung“, hob der Landrat hervor. „Ob bei der Betreuung von Familien, Kindern, behinderten Menschen und Senioren oder in der freiwilligen Feuerwehr, bei Sport und Kultur, sie leisten Beispielhaftes und sorgen dafür, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Oberhavel gestärkt wird.“ Mandy Krenz strahlte nach der Zeremonie. „Das ist eine tolle Auszeichnung und eine Bestätigung meiner Arbeit“, sagte die Bötzowerin. Sie fühle sich dadurch „noch mehr motiviert, weiterzumachen. Bei allen Projekten, bei denen ich mitwirke. Die Urkunde wird einen Ehrenplatz erhalten“.

30 Vereine erhielten Fördermittelbescheide aus den Händen von Andreas Schulz (MBS) und Landrat Ludger Weskamp. Quelle: Nadine Bieneck

Nach den Ehrenamtspreisen überreichten Weskamp und Schulz an 30 Vereine, Organisationen und Einrichtungen aus Oberhavel Förderzusagen der MBS im Gesamtwert von über 50 000 Euro. Das Betätigungsfeld der Geförderten ist breit gefächert. „Als Sparkasse unterstützen wir gesellschaftliches Engagement in jeder Richtung, ob Kunst, Kultur, Bildung, Soziales, Sport oder Umweltschutz, und tun es gern“, betonte Andreas Schulz. „Wir sind wie kein zweites Kreditinstitut in der Region verwurzelt, wir wollen eine lebenswerte Region, die von Vielfalt lebt.“ Die geförderten Vereine würden mit ihrem vielfältigen Engagement den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken und vielen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. „Dafür danken wir den engagierten Vereinen und Institutionen sehr und möchten mit unserer Unterstützung unsere Wertschätzung ausdrücken“. Den Förderscheck für die Oranienburger Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft nahm Kathleen Pieper entgegen. „Wir machen aus Nichtschwimmern Schwimmer und aus Schwimmern Rettungsschwimmer“, sagte sie. Das Geld verwende der Verein, um die Miete für die Übungsbahnen im Schwimmbad – jährlich ein fünfstelliger Betrag – zu zahlen.

Von Nadine Bieneck und Knut Hagedorn