Hohen Neuendorf

Eine Zeugin stellte am Samstag den 03. August 2019 ein verletztes Eichhörnchen in der Friedrich-Naumann-Straße fest und brachte es zum Tierarzt. Das Tier hatte offenbar eine Kugel im Bein und litt nun an einer Bleivergiftung. Der Veterinärmediziner musste es letztlich einschläfern. Die Verletzung war äußerlich schon wieder verheilt und nach Schätzungen des Tierarztes möglicherweise zwei bis drei Wochen alt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und sucht nun Zeugen, die im Stadtgebiet Hohen Neuendorf (Niederheide) Personen gesehen haben, die mit Luftgewehren oder ähnlichem geschossen haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel (Telefon 03301 –8510).

Von MAZonline