Dämmplatten illegal abgeladen

Eichstädt/Neu-Vehlefanz

Eigentlich ist der Gustav-Büchsenschütz-Weg, der Neu-Vehlefanz und Eichstädt verbindet, ein schöner Weg. Man fährt oder spaziert ein Stück durch den Wald, links und rechts sind Felder und der Blick kann weit wandern.

Hängen bleibt er jetzt Höhe Eichstädt. Müll-Ferkel haben am Plattenweg einen Riesen-Berg Dämmplatten entsorgt. Besonders zum Ärger der vielen Spaziergänger, die am Wochenende den Weg nutzen. Immerhin liegt der Mega-Haufen an der Seite, so dass der Weg noch für Autofahrer passierbar ist.

Fakt ist: Die Fälle häufen sich. Herrenloser Abfall in Wäldern, an Gewässern oder Straßen wird zunehmend zum Problem. Das hat jetzt auch der Landkreis bestätigt. Es handelt sich überwiegend um illegalen Bauschutt, der in den Wäldern in Autobahnnähe abgeladen wird und dem Landkreis zufolge auf kriminelle Entsorgungsstrukturen gewerblicher Art hindeutet.

Ein Beispiel von vielen war auch die illegale Entsorgung am Flughafensee bei Vehlefanz. Tonnenweise war dort Dachpappe, Styropor und Bauschutt abgeladen worden ( MAZ berichtete). Wenn das Grundwasser gefährdet ist, sei man ganz schnell bei einer Straftat hieß es damals. Jetzt heißt es für die Gemeinde schnell handeln am Gustav-Büchsenschütz-Weg. Denn wo einmal Müll liegt, sammelt sich schnell noch mehr an. Müll, der so oder so auf Kosten der Steuerzahler entsorgt werden muss

Von MAZ online