Eigene Baumschutzsatzung für Oberhavel: Kreistag lehnt den Vorschlag der Grünen ab

Oberhavel

Die Erarbeitung einer Baumschutzsatzung ist nach einer umfangreichen Diskussion vom Kreistag abgelehnt worden. Laut Antrag sollte eine solche Satzung für den gesamten Kreis Oberhavel im Landwirtschaftsausschuss in Zusammenarbeit mit der Verwaltung erstellt werden. Antragsteller waren die Grünen. Es gab eine Brandenburger Baumschutzverordnung bis 2010, seitdem stehen die Kommunen in der Pflicht, eine solche Verordnung zu erstellen. Eine Satzung für den gesamten Landkreis gab es bislang nicht, und so wird es nach dem Beschluss vom Mittwoch auch erstmal bleiben. „Aktuell haben wir keine Pflegestandards“, erklärte Reiner Merker als Antragsteller. „Außerdem würde eine Satzung Rechtssicherheit bieten“, begründete er das Ansinnen seiner Fraktion. Das Ziel sei es, Bäume im Außenbereich, also außerhalb geschlossener Ortschaften, besser im Blick zu haben. Innerörtlich haben dagegen fast alle Kommunen, außer Liebenwalde, bereits eine Baumschutzsatzung. Vize-Landrat Egmont Hamelow hielt dagegen: „Wir würden uns mit einer Satzung einengen, weil wir in einzelnen Fällen keine erhöhten Schutzmaßnahmen ergreifen könnten.“ Außerdem gebe es zahlreiche Schutzgebiete. „Wir haben bereits eine Vielzahl von Möglichkeiten, schützend einzugreifen.“

Von Wiebke Wollek