In seinem Restaurant „Almrausch“ in Stolpe (Hohen Neuendorf) lebt Spitzenkoch Michael Karow seine Leidenschaft für gute Küche aus. Einmal monatlich lässt er die MAZ-Leser in seinen Kochtopf gucken. Diesmal ist sein Clubsandwich das „Rezept des Monats“ zum Nachkochen.