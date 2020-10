Ein Ende in Sicht: Thomas von Gizycki aus Hohen Neuendorf leitet den Sonderausschuss BER

Hohen Neuendorf

„Was besonders hängen geblieben ist in all diesen Jahren?“ – Thomas von Gizycki muss nur kurz überlegen. „Die vielen Geschäftsführer, die gekommen und gegangen sind. Da haben wir viele groß starten und dann jämmerlich landen gesehen.“ Von Gizyckis Bild passt zum Thema – denn die Rede ist vom BER. Seit 2012 gehört der 57-Jährige aus Hohen Neuendorf zum „ Sonderausschuss BER“. Den hatte der brandenburgische Landtag vor acht Jahren eingesetzt, nachdem 2011 der Termin zur Inbetriebnahme des seit 2006 im Bau befindlichen neuen Hauptstadtflughafens geplatzt war. Als Fachreferent stieg der bündnisgrüne Politiker damals in den Ausschuss ein. Inzwischen leitet er das Gremium als dessen Vorsitzender. Am Sonnabend steht nach 14 Jahren die Eröffnung der fertiggestellten Großbaustelle an. Die ist zugleich ein Milliardengrab – zu Buche stehen bislang weit mehr als 6,5 Milliarden Euro – für Baukosten, Schallschutz und Straßenbaumaßnahmen.

„Dass es diesmal wirklich klappt, das war auch für uns eine Überraschung“

Fast scheint vor diesem Hintergrund auch Thomas von Gizycki, seit 2019 als Abgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen in Brandenburgs Landtag, kaum zu glauben, dass das Megaprojekt tatsächlich sein Bauende gefunden hat. „Dass es diesmal wirklich klappt, das war auch für uns eine Überraschung“, räumt er ein. Die Verpflichtung von Engelbert Lütke Daldrup im März 2017 als BER-Geschäftsführer sei ein absoluter Glücksgriff gewesen. Denn „seitdem ist da tatsächlich Systematik reingekommen“.

Der Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER). Quelle: Marcus Bredt

Fehlplanungen, mangelnde Bauaufsicht, explodierende Kosten, reihenweise nicht realisierte Ankündigungen – von Gizycki hat in den vergangenen Jahren durch den Sonderausschuss tiefen Einblick in das Großprojekt erhalten, das manchem wie das achte Weltwunder erscheint. Drei, vier Mal sei er persönlich vor Ort auf der Baustelle gewesen. „Dabei sind wir auch durch die Entlüftungskanäle gekrochen, auch wenn man dabei als Laie nicht soviel sieht, wie vermutlich die Experten“, sagt er lachend. Gravierende Mängel an der Entrauchungsanlage waren 2012 einer der ausschlaggebenden Gründe für den geplatzten Eröffnungstermin.

Die Hauptthemen im Sonderausschuss : Schallschutz , Finanzen , Bauprobleme

Sechs bis acht Mal jährlich habe der Sonderausschuss seit 2012 getagt, erinnert sich Thomas von Gizycki. Dabei sei es vor allem immer um drei Themen gegangen, sagt der 57-Jährige: „Die Schallschutzproblematik, die Finanzen und die Bauproblematik.“ Vor allem der Schallschutz der Anwohner in der Region rund um den Flughafen sei ein prägnantes Thema gewesen. „Vor Ort gibt es viele Betroffene“, weiß von Gizycki und ergänzt: „Da gibt es noch viele Ungerechtigkeiten. Formell ist das Problem laut Flughafen gelöst. Politisch jedoch ist es schwierig, da werden letztendlich Gerichte entscheiden müssen.“

Blick in den fertiggestellten BER. Quelle: Moniteurs

Während der Schallschutz das prägnanteste Thema im Sonderausschuss war, seien die Finanzen das unbefriedigendste gewesen. „Der Ausschuss konnte hier nicht wirklich viel erhellen“, meint von Gizycki. „Viele Informationen wurden uns da im Sonderausschuss nicht gegeben, da sie das Geschäftsgeheimnis beträfen“, ist der Ausschussvorsitzende nicht wirklich zufrieden mit dem Verlauf der Diskussionen über die Finanzen des BER. Neben den bereits mehr als 6,5 Milliarden aufgelaufenen Baukosten „stehen jetzt weitere 800 Millionen Euro Mehrbedarf in der Diskussion“, weiß von Gizycki, „und das ohne Corona“.

„Sind froh, dass das Projekt nun endlich seinen Lauf nimmt“

Im nächsten Jahr, zum Sommer 2021 hin, werde der Sonderausschuss wohl beendet, schätzt der 57-Jährige, „es sei denn, es tauchen plötzlich nochmal größere Sachen auf“. Beschäftigen müssen werde man sich bis dahin vor allem „intensiv mit der Finanzierung, sowohl mit Blick auf den Landeshaushalt als auch auf die Entwicklung des Flughafenumfelds“, sagt der Sonderausschussvorsitzende. „Zum Teil bin ich froh, dass der Ausschuss sein Ende findet. Auf der anderen Seite war das natürlich auch eine spannende Sache, weil wir viel über Details sprechen und intensive Diskussionen führen konnten. Das hat auch Spaß gemacht. Am Ende aber sind wir alle natürlich froh, wenn das Projekt nun endlich seinen Lauf nimmt“, sagt von Gizycki. Vermissen wird er das Gremium kaum. Es gebe genügend andere Aufgaben, die es nun anzupacken gilt. Exemplarisch dafür stehe der Strukturwandel in der Lausitz, mit dem die Einrichtung eines neuen Sonderausschusses einhergehe.

Anfang Oktober letzter Besuch auf dem fertiggestellten BER

Anfang Oktober war der 57-Jährige nochmal vor Ort, um sich den fertigen BER anzuschauen. Ob und wann er tatsächlich dort mal in einen Flieger steigen wird, sei völlig offen. „Corona macht das Fliegen ja sowieso nicht so einfach“, sagt er. Zudem liegen andere Verkehrsmittel der Natur des bündnisgrünen Abgeordneten deutlich näher, räumt er lachend ein. Jedoch: „Meine Tochter wollte immer mal nach Rom fliegen. Vielleicht setzen wir das irgendwann mal vom BER aus um.“ Es scheint, als hätte der Sonderausschussvorsitzende seinen Frieden mit dem Großprojekt gemacht, um das vermutlich die wenigsten die Länder Brandenburg und Berlin beneiden.

