Ein Feuerwehrauto im Osternest

Bredereiche

„Mann sitzt wie im Auto und fühlt sich richtig schön eingebettet”, sagt Tom Kabitzky von der Freiwilligen Feuerwehr Bredereiche.“ Aber das wichtigste ist, dass dieses Auto für uns eine riesige Erleichterung bringt.” Der Maschinist und Oberlöschmeister, der seit 25 Jahren in der Feuerwehr des Ortes ist, war der erste Kamerad, der nach der Indienststellung des neuen Tanklöschfahrzeugs 4000 St. am Mittwoch für eine kleine Biege vom Hof rollte und dabei natürlich die Sirene testete. Die Bredereicher Wehr ist nun im Besitz eines nigelnagelneuen und hochmodernen Tanklöschfahrzeugs. Es ersetzt das Tanklöschfahrzeug, welches 1994 als erstes in der Stadt Fürstenberg/Havel mit Fördermitteln angeschafft worden und bis dato das älteste Feuerwehrfahrzeug der Stadt war.

Stadt bezahlt die Hälfte der Anschaffung – und noch ein bisschen mehr

Die Neuanschaffung kostet etwa 329 000 Euro. Die Hälfte davon wurde vom Land Brandenburg getragen, die andere Hälfte von der Stadt Fürstenberg. Außerdem steuerte die Stadt zusätzlich gut 12 000 Euro für Zusatzausstattung wie den Sprühbalken bei. „Das hatten sich die Kameraden gewünscht. Wenn es möglich ist, machen wir das möglich”, sagte der Fürstenberger Bürgermeister Robert Philipp, der bei der offiziellen Übergabe dabei war. Eine große Aktie an der Beschaffung hatte Undine Wunderlich von der Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel. „Seit 2016 haben wir darum gerungen, dieses Fahrzeug zu bekommen”, erinnerte sie an die Anfänge des Versuchs, die Bredereicher Feuerwehr technisch aufzurüsten. Aber dafür gab es einen Ablehnungsbescheid.

Der stellvertretende Wehrleiter Lutz Kornetzky dankte all denen, die zur Beschaffung des neues Tanklöschfahrzeugs beitrugen. Quelle: Stefan Blumberg

Stadtbrandmeister: ran ans Steuer

Etliche Hürden später wurde die Zuwendung gewährt, so dass die europaweite Ausschreibung durch den Zentraldienst der Polizei erfolgen konnte. Die Firma Iturri Feuerwehr- und Umwelttechnik in Wilnsdorf (Nordrhein-Westfalen) erhielt den Zuschlag, das Fahrzeug zu produzieren. Mitte März fuhren drei Vertreter der Löschgruppe (Tom Kabitzki, Sven Schwartzkopff, Wehrführer Andreas Manzel) und der Verwaltung ins Werk nach Wilnsdorf, um sich dort schulen zu lassen und um das Fahrzeug anschließend nach Bredereiche zu überführen. Stadtbrandmeister Dirk Stolpe – seit zwei Jahren hauptamtlich im Dienst – ließ es sich nicht nehmen und setzte sich auf der Rückfahrt, bei der zweimal getankt werden musste, als erster ans Steuer. „Wenn das Fahrzeug erst einmal in Bredereiche ist, komme ich sowieso nie wieder dazu, es zu fahren”, sagte er mit einem Schmunzeln.

28 Jahre alten Oldtimer ausgetauscht

„Wir merken ja, dass Brandenburg immer trockener wird. Genau dafür und auf die ständig wachsende Brandgefahr ist das Auto ausgerichtet”, sagte der Bürgermeister. Und: „Eine gute Feuerwehr braucht eine gute Technik. Deshalb der Tausch des Oldtimers gegen ein neues Fahrzeug.” Es gebe weitere Planungen für Neuanschaffungen im Bereich der Feuerwehr. Noch in diesem Jahr, so ist es vorgesehen, soll auch die Nachbarwehr in Himmelpfort denselben Fahrzeugtyp erhalten. Und langfristig werde auch an die anderen Wehren der Stadt Fürstenberg gedacht, so der Stadtverordnetenvorsteher Lutz Wilke. Robert Philipp sagte, dass deshalb weitere Mittel in den Haushalt eingestellt würden.

Stadtbrandmeister Dirk Stolpe übergibt den Schlüssel an den stellvertretenden Wehrleiter Lutz Kornetzky. Quelle: Stefan Blumberg

Effektiver Einsatz ist möglich

Das neue Bredereicher Tanklöschfahrzeug fasst 4400 Liter Wasser und 500 Liter Schaummittel – so viel wie kein anderes Löschfahrzeug der Stadt. „Es ist sehr gut ausgestattet und kann durch die Mobilität effektiv bei Bränden das Löschwasser an die Einsatzstellen transportieren”, sagte Dirk Stolpe. Bei der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sei die Stadt somit noch schlagkräftiger geworden und könne auf dynamische Brandverläufe effektiver reagieren. „Es ist vertraglich vereinbart, dass das Fahrzeug bei Großbrandlagen in ganz Brandenburg zu Einsätzen hinzugezogen werden kann”, so der Stadtbrandmeister.

Interessenten für das ausgediente Fahrzeug

Für das alte, ausgediente Fahrzeug gibt es bereits Bewerber, die es kaufen möchten. Dazu muss der Wert erst ermittelt werden, um es zu veräußern. „Es gibt Kommunen, die freuen sich darauf, auch so ein altes Fahrzeug kaufen und dann nutzen zu können”, berichtet Dirk Stolpe.

Für Undine Wunderlich war es am Mittwoch die letzte große Übergabe, bevor sie in einigen Wochen in den Ruhestand geht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sie die Feuerwehrarbeit in der Stadtverwaltung mit Herzblut verrichtete. „Ich hoffe sehr, dass euch dieses Fahrzeug gute Dienste leistet”, sagte sie am Mittwoch zu den Kameraden.

Von Stefan Blumberg