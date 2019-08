Friedrichsthal

Ein wenig unheimlich schien Klaus-Peter Stegemann der große Menschenauflauf, der sich Donnerstagvormittag im Zimmer des Jubilars in der Seniorenresidenz „Wasserschloss“ einfand. Viele Menschen waren gekommen, um dem ehemaligen Sanitätsrat und Landarzt zu dessen 100. Geburtstag zu gratulieren. Unter ihnen Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke und Friedrichthals Ortsvorsteher, Jens Pamperin.

Hausarzt für Menschen rund um Friedrichsthal und darüber hinaus

Sein Leben lang habe der heute Hundertjährige stets viel gearbeitet. Seinen Beruf als Landarzt habe er nicht nur geliebt, sondern vor allem auch gelebt, erzählt sein Sohn Joachim Stegemann, „sieben Tage die Woche“. Der Jubilar wuchs in Guben in einer gutbürgerlichen Familie auf. „Mein Vater arbeitete als Direktor des Lyzeums, bis die Nazis ihn rausschmissen.“ Es folgte der Umzug nach Oranienburg. „An Eden erinnere ich mich, irgendwann zogen wir nach Friedrichsthal, das muss 1956/57 gewesen sein. Mein Abitur habe ich 1936 gemacht“, blickt Klaus-Peter Stegemann zurück. In einer großen Villa, gegenüber der Friedrichsthaler Kirche, habe er dann seine Arztpraxis eröffnet. Anschließend wirkte er nicht nur im Oranienburger Ortsteil, sondern versorgte über viele Jahre hinweg auch Patienten in Germendorf, Nassenheide, Teschendorf und darüber hinaus.

„Strafpunkte für falsches Fahren habe ich nie bekommen“

„Ich habe viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, vor allem durch die Arbeit“, blickt er zurück. „Und ich habe stets gern mit und für die Menschen gearbeitet.“ Mit einer Sondergenehmigung habe er für Hausbesuche gar den Direktweg durch den Wald nehmen dürfen, erinnert sich Joachim Stegemann, der auch berichtet, dass sein Vater bis zum 95. Lebensjahr noch selbst hinter dem Lenkrad seines Wagens saß. „Strafpunkte für falsches Fahren habe ich nie bekommen“, berichtet der Jubilar stolz. „Ich habe immer aufgepasst, dass ich keine Fehler mache.“

Mit seiner einstigen Nachbarin, Frau Stange (r.), trifft sich Klaus-Peter Stegemann (M.) nach wie vor regelmäßig zum Kartenspielen. Quelle: Stefanie Fechner

Vor zwei Jahren erst zog der betagte Senior in die Pflegeeinrichtung „Wasserschloss“, nachdem er zuvor in seinem Haus gestürzt war. In der Seniorenresidenz fühlt sich der 100-Jährige wohl. „Herr Stegemann ist ein ganz besonderer Mensch“, sagt auch Sabine Richter vom Pflegeteam. „Er ist unheimlich bescheiden und liebt gepflegte Gespräche“, verrät sie. Zudem lese der 100-Jährige viel und schaue TV-Sportsendungen. Regelmäßig erhält er Besuch seiner ehemaligen Nachbarin, die mit ihm Karten spielt. Ob er sie denn dann auch mal gewinnen lasse, hakte Alexander Laesicke nach. „Aber natürlich. Frau Stange hat ja das Kartenspielen überhaupt erst von mir gelernt“, bestätigte der Jubilar lachend. Die Frage nach dem Geheimnis seines hohen Alters indes konnte er nicht beantworten. „Wenn ich das wüsste“, sinnierte er. „Ich habe mich schon an meinem 80. Geburtstag gewundert, dass ich so alt geworden bin.“ Joachim Stegemann ist stolz auf seinen Vater. Und glücklich über dessen gute Verfassung – bis heute nimmt der 100-Jährige keinerlei Medikamente. „Wir sind sehr froh, dass er den heutigen Meilenstein geschafft hat“, sagt der mittlere von insgesamt vier Söhnen.

Von Nadine Bieneck