Oranienburg

Unzählige Luftballons, bunte Wimpel und aufgeregte Kinder erwarteten die Leiterin der Oranienburger Kita Zwergenhaus, Kerstin Köhler, am Dienstagvormittag auf dem Gelände der Einrichtung in der Ludwigshafener Straße. Lange hatten die Kollegen gemeinsam mit den Kindern an der absolut geheimen Überraschung gefeilt – und der Plan ging auf. 9.30 Uhr fuhr die Jubilarin, die am Sonnabend ihren 60. Geburtstag gefeiert hatte, vor ihrer Kita vor und wurde dort schon von den Spalier stehenden Kids mit selbst gebastelten Sonnenblumen erwartet. Als die dann noch gemeinsam mit ihren Erzieherinnen „Happy Birthday“ anstimmten, liefen bei der beliebten Chefin das erste Mal die Tränen der Freude. Über einen eigens ausgelegten roten Teppich wurde sie, ausgestattet mit einer Krone und einer Kette mit der Zahl 60, auf den Hof der Kindertagesstätte geleitet, wo bereits die nächste Überraschung für Freudentränen sorgte. Etwa 50 Kollegen, Freunde, Eltern und Kinder hatten sich dort versammelt, um direkt das nächste Geburtstagslied anzustimmen. Einige Erzieher hatten gar ihren Urlaub unterbrochen, um bei diesem Überraschungstag dabei sein zu können, andere hatten gebacken, um für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen.

Ein Meer an Blumen für Kerstin Köhler. Quelle: Enrico Kugler

Welch hohe Meinung über Kerstin Köhler im Kollegium und unter den Eltern herrscht, wurde an diesem Vormittag schnell deutlich. „Wir lieben sie so, wie sie ist“, sagte Erzieherin Marion Haack. „Sie ist sehr belastbar und lässt sich nicht unterkriegen.“ 1989 hatte Kerstin Köhler die Leitung des ehemaligen Pharma-Kindergartens in der Ludwigshafener Straße in Oranienburg übernommen. Nach der Wende gründete sie dort dann die Kindertagesstätte Zwergenhaus e.V.. Als „Frau mit einem großen Herz, die das Team mit viel positiver Energie zusammenhält“ beschreiben Kollegen die dreifache Mutter und vielfache Oma. In ihrer Freizeit ist die Jubilarin gern sportlich aktiv und sehr naturverbunden, ihr Wochenendgrundstück in Klosterheide ist der Rückzugsort zur Erholung.

Auch die Festtagstorte sollte nicht fehlen. Quelle: Enrico Kugler

Nachdem die frischgebackene 60-Jährige am Dienstag schließlich inmitten all ihrer Kita-Kinder auf einem blauen Geburtstagsthron Platz genommen hatte, präsentierten die vielen Gäste ein eigens für Kerstin Köhler geschriebenes Lied. Die anschließende Schlange der Gratulanten riss dann für lange Zeit nicht ab. Blumensträuße, Präsentkörbe und viele kleine und große Geschenke wechselten den Besitzer. Eine Box mit Taschentüchern leistete gute Dienste und wurde fortlaufend herumgereicht.

Auch Erzieherin Nadine Marten war ergriffen. „ Kerstin versucht immer, alles möglich zu machen.“ sagte sie, während das Geburtstagskind noch nach Worten rang. „Ich habe in diesem Jahr mein 30-jähriges Betriebsjubiläum und auch noch meinen 60. Geburtstag gefeiert. Aber damit habe ich nicht gerechnet“, sagte sie völlig überwältigt. Selten sei sie völlig sprachlos, aber an diesem besonderen Tag sei das den Kollegen mehr als einmal gelungen.

Viele Freunde, Kollegen, Eltern und Wegbegleiter hatten sich versammelt, um mit Kerstin Köhler zu feiern. Quelle: Enrico Kugler

Von Stefanie Fechner