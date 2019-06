Schildow

Einen Einbruch in ein Firmengelände meldeten Mitarbeiter eines Unternehmens aus dem Ortsteil Schildow im Mühlenbecker Land am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr bei der Polizei.

Die bislang noch unbekannten Täter waren auf das Betriebsgelände in der Mühlenbecker Straße und in ein dort befindliches Gebäude gewaltsam eingedrungen. Anschließend brachen sie einen in dem Gebäude befindlichen Transporter auf und verschafften sich Zugang zum Fahrzeuginneren, aus dem sie anschließend diverse Werkzeuge entwendeten. Zudem nahmen die Unbekannten aus dem Gebäude auch Süßigkeiten mit.

Insgesamt entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Kriminaltechniker der Polizei rückten bereits am Donnerstagvormittag zur Spurensicherung an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline