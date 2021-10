Einbrüche, Diebstähle, Verletzte – Oberhaveler Polizeibericht vom 6. Oktober

Fürstenberg

Als eine Fürstenbergerin am Dienstag gegen 18.30 Uhr zu ihrem Einfamilienhaus in der Steinförder Straße in Fürstenberg zurückkehrte, bemerkte sie einen unbekannten Mann auf ihrem Grundstück, der sich offenbar unberechtigt dort aufhielt. Die Frau informierte umgehend die Polizei. Die Beamten prüften das Grundstück und auch das Einfamilienhaus. Die gesuchte Person konnte nicht mehr angetroffen werden, jedoch bemerkten die Polizisten Einbruchsspuren an dem Einfamilienhaus. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten Spuren. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Ob der Mann im Zusammenhang mit der Tat steht, klärt nun die Kripo.

Einbrecher stehlen in Zehdenick Elektrogeräte

Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in ein Gebäude einer Firma im Liebenberger Weg in Zehdenick ein. Aus dem Inneren entwendeten sie verschiedene Elektrogeräte sowie ein Rennrad. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht benannt werden. Die Kripo hat die Ermittlungen zu dem besonders schweren Diebstahl übernommen.

Skoda Kodiak von Grundstück gestohlen

Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch von einem Grundstück Am Heidewinkel in Bötzow einen schwarzen Pkw Skoda Kodiaq (Erstzulassung 2019) mit den amtlichen Kennzeichen OHV-CG 444 gestohlen. Der 57-jährige Eigentümer hatte den Pkw zuvor unter einem Carport auf seinem Grundstück abgestellt. Die Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.

20-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Eine 20-Jährige verletzte sich am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr in der Ruppiner Chaussee in Hennigsdorf bei einem Verkehrsunfall. Zu dem Zusammenstoß kam es, als eine 48-Jährige mit ihrem Ford die 20-Jährige auf ihrem Motorroller überholen wollte. Dabei kam es auf Höhe eines Kletterparks zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 20-Jährige stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Motorroller der Marke Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste am Unfallort gesichert werden. Der Gesamtschaden wird mit zirka 1000 Euro beziffert.

Von MAzonline