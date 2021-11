Eine Boule-Bahn in Zernikow

Zernikow

Die französische Note hielt bereits vor über einem Jahr Einzug auf Gut Zernikow: mit der Umsiedlung des Cafés Bric á Brac von Menz in den Nachbarort. Aus dem Café wurde eine Creperie, die die Gäste seit der Eröffnung magisch anzieht. Jetzt erhielt das Gut eine weitere französische Prägung: eine Boule-Bahn. „So können die Gäste des Hofes den zweitwichtigsten Nationalsport Frankreichs kennenlernen“, sagt Aurore Koch und schmunzelt dabei. Sie und ihr Mann Jan Koch – beide betreiben die Creperie – hatten die Idee für den Bau. Das Spielfeld ist drei mal zehn Meter groß und passt sich fast unmerklich in den Hof ein.

Stadt Frankreich geht es nach Zernikow

Dass das Ehepaar Koch den Bau initiiert hatte, kommt nicht von ungefähr, denn Aurore Koch stammt aus Frankreich. Sie lehrt an der Werner-von-Siemens-Schule Gransee Französisch und betreut in der Eigenschaft die Französisch-Kurse (Wahlpflichtfach). Eigentlich war geplant, mit den Neuntklässlern die diesjährige Projektwoche in Frankreich zu verbringen. Der Plan kippte coronabedingt. So ging es nicht nach Frankreich, sondern nach Zernikow, eine Woche lang. „Wir überlegten, wie man diese eine Woche gestalten könne“, sagte Aurore Koch. „Und da wir schon einmal in Menz eine Boule-Bahn bauen wollten, es dort aber keine Möglichkeit zu geben schien, schlugen wir die Idee erneut vor, nur diesmal in Zernikow“, sagt Jan Koch. Grünes Licht gab es sowohl von der Gutsverwaltung für den Bau als auch von der Schulleitung für die „französische Projektwoche“.

Arbeiten an der Boule-Bahn Quelle: privat

Genug Platz für Schlecht-Wetter-Variante

„Wir wollen neue Wege gehen – natürlich auch wegen der Pandemie“, sagt Schulleiter Reinhard Witzlau. „Die Idee mit dem Projekt in Zernikow war sehr gut. Die Bedingungen konnten gar nicht besser sein, da es durch den vorhandenen Platz auch Schlecht-Wetter-Varianten gab. Die waren in dieser einen Woche nötig.“ Küche, Aufenthaltsräume, Feuer, Verpflegung – es fehlte an nichts.

Bauarbeiter, Köche, Nachhaltigkeits-Experten

Das Wochenprogramm wurde so strukturiert, dass die 17 Mädchen und Jungen an allen fünf Tagen aus allen Himmelsrichtungen per Bahn und Bus nach Zernikow kamen. Es gab eine Gruppe, die direkt an der Baustelle zu tun hatte. Eine Gruppe beschäftigte sich im Café mit der Zubereitung von französischen Speisen und bekam so zusätzlich einen Einblick in die Arbeit der (französischen) Küche. Die dritte Gruppe erhielt bei Workshops mit der Kräuterpädagogin Manuela Röhken und der Landschaftsarchitektin Ines Alkewitz viele Infos zum großen Thema Nachhaltigkeit. Alle drei Gruppen wechselten ihren Standort regelmäßig, damit keine Langeweile aufkam.

Bahn auf bestehendem Fundament

Für den Bau der Boule-Bahn holten sich die Kochs im Vorfeld einige Tipps von Fachleuten. Die Bahn selbst wurde auf ein bereits bestehendes altes Fundament gesetzt. Die Füllung (Sand) sponserte ein Unternehmen. Gestampft werden musste die wassergebundene Decke von den Schülern – ein Kraftakt, der zudem Geduld und Muckis erforderte. Die Boule-Bahn entspricht von den Maßen nicht ganz den offiziellen Maßen, sodass Turniere nicht darauf gespielt werden können; zumindest keine offiziellen Wettbewerbe.

Zubereiten von Essen. Quelle: privat

Schulleiter: „Dieses Projekt tat allen sehr gut“

Für Reinhard Witzlau kam diese Woche genau zum richtigen Zeitpunkt. „Durch Corona hatten die Klassen fast nur Distanzunterricht, die sozialen Kontakte fehlten. Dieses Projekt tat allen sehr gut. Das Zusammensein war eigentlich wertvoller als vieles andere.“ Aurore Koch freute sich, dass die Mädchen und Jungen etwas ganz Konkretes zu tun hatten und dies in Teamarbeit umsetzten. Geist und Hände seien gefordert worden. Jan Koch: „Sie hatten Spaß und lernten etwas. Geschadet hat es keinem.“

Anlage kostenlos nutzbar

Wie sich herausstellte, hatten zwei Frauen aus Zernikow schon seit längerer Zeit den Gedanken gehegt, im Ort ebenfalls eine Boule-Bahn zu bauen. Sie waren ganz angetan von dem Plan der Kochs und unterstützen die Idee mit einer Spende. Nach der Fertigstellung probierten sie sich auch gleich aus. Überhaupt, so Jan Koch, sei die Anlage für jedermann kostenfrei nutzbar. Einen kommerziellen Gedanken habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Wer auf der Bahn spielen möchte, könne sich die Kugeln ausleihen.

Von Stefan Blumberg