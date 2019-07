Auf dem Gnadenhof in Wensickendorf wird eine Vielzahl an verletzten und kranken Tauben aufgepäppelt. Oft verfangen sich die Tiere in Müll, den Menschen achtlos wegwerfen, weiß Steven Giese, der die Tiere pflegt. Auch Taubenexpertin Doreen Rothe bricht eine Lanze für die Stadttauben, denn diese seien zu Unrecht mit zahlreichen negativen Vorurteilen belegt.