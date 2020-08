Eine Mühle Buntes in Tornow

Tornow

Verführerisch rinnt der Fleischsaft über Käse und Bacon, vereinigt sich mit karamellisierten roten Zwiebeln, bevor er auf das Holzbrett tropft. Unwiderstehlich steht er da, Christian Schneiders Verkaufsschlager: der Wiesenrind-Burger mit Fleisch vom Bergsdorfer Wiesenrind. Regionales und saisonales Kochen ist für den Unternehmer und gelernten Koch ein absolutes und unwiderrufliches Muss in der Küche. „An regionalen Produkten mangelt es bei uns beileibe nicht. Darauf können wir in Brandenburg stolz sein“, sagt der Unternehmer. So nutzen er und sein Team gern die Fülle an Produkten, die die Seenplatte bietet. Nachhaltigkeit auf dem Esstisch, regionale Aromen und Zutaten sind Merkmale der Mühlenküche.

Die Mühle Tornow ist entsprechend der Anforderungen des Denkmalschutzes saniert worden. Quelle: Andre Wirsig

Mit ganz viel Liebe zum Detail haben Vater und Sohn die ehemalige um 1873 erbaute Wassermühle unter den Anforderungen des Denkmalschutzes sanieren lassen. Bis zum Jahr 1989 war sie noch in Betrieb, in den 1960er-Jahren wurde die Wasserkraft durch Strom ersetzt. In einer kleinen Ausstellung können Besucherinnen und Besucher die Geschichte der Mühle anhand von zahlreichen historischen Fotos und Dokumenten nachverfolgen. Diese haben die Nachkommen des letzten Müllers Familie Schneider freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 1995 kaufte sie schließlich das Objekt. „Wir wollten die Wassermühle und die dazugehörigen Gebäude unbedingt vor dem Verfall bewahren“, sagt Christian Schneider.

Im Jahr 2007 startete dann die Sanierung des Ensembles, anschließend wurde die Anlage zur Beherbergung und Gastronomie umgenutzt. „Die Kombination aus meinem Vater, der Bauingenieur ist und mir als Koch und Betriebswirt war wie geschaffen für unser Vorhaben“, ist sich Christian Schneider sicher.

Der Wiesenrind-Burger mit Fleisch vom Bergsdorfer Wiesenrind ist ein Verkaufsschlager in der Mühle Tornow. Quelle: Regio-Nord Gmbh/Andre Wirsig

Im ehemaligen Getreidespeicher der Mühle befindet sich zudem ein kleiner Hofladen. Wanderer, Radwanderer, Auto-, Boots- und Floßfahrer können sich hier mit Proviant aus der Region eindecken wie frisches Obst und Gemüse, Kräuter aus dem Mühlengarten, Honig, Käse, Wurstspezialitäten und vieles mehr. In der Mühlenpension stehen rastlosen und ruhesuchenden Gästen Zimmer und Suiten zur Verfügung, nach gutem Essen muss man sich schließlich gut betten und das darf auch ein Gewinner der Aktion „Regionale – Werden Sie ein Heimatkunde!“ wird das am eigenen Leib erfahren. Einer der attraktiven Preise sind zwei Übernachtungen mit Frühstück in der Mühle. Viel Glück!

Mühle Tornow, Neue Straße 1, 16798 Fürstenberg/ Havel, Ortsteil Tornow, Telefon: 033080/40 48 50, www.muehle-tornow.de; aktuelle Öffnungszeiten Restaurant: dienstags bis freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 12 bis 22 Uhr.

Die „Regionale“ in Oberhavel

Beim Einkauf oder Restaurantbesuch werden Stempel gesammelt. Wer sechs verschiedene zusammen hat, darf an der Verlosung teilnehmen. Bis zum 12. September die Stempelkarte an die Regio Nord schicken.Stempelkarten gibt es bei den jeweiligen Anbietern, den Touristinformationen in Fürstenberg, Zehdenick und Stechlin in Neuglobsow sowie bei der MAZ in Oranienburg, Mittelstraße 15.

