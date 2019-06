Birkenwerder

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte Freitagnacht in Birkenwerder: Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Straße Am Fuchsbau, in Sichtweite der A10, ein überwiegend aus Holz gebautes Einfamilienhaus in Flammen und brannte anschließend nieder. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, konnten die beiden Bewohner des Hauses das Gebäude verletzungsfrei verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Zur Galerie Am Tag nach dem Brand: Aus unbekannter Ursache geriet in der Nacht zu Freitag (14. Juni) gegen 2.30 Uhr in der Straße Am Fuchsbau in Birkenwerder (Oberhavel) ein überwiegend aus Holz gebautes Einfamilienhaus in Flammen und brannte anschließend völlig aus. Die beiden Hausbewohner konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen, sie blieben unverletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten anschließend bis in die frühen Morgenstunden an. Retten konnten sie das Haus jedoch nicht mehr. Wie die Polizei mitteilte, ist es nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist vorerst noch unbekannt. Von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurde auch ein angrenzendes Gebäude sowie mehrere Fahrzeuge, die sich unmittelbar neben dem Haus befanden.

Kriminaltechniker der Polizei trafen am Freitag kurz nach 10 Uhr am Brandort ein, um Spuren zu sichern. Auch die Feuerwehr überprüfte im Laufe des Freitags die Brandstätte noch einmal auf Glutnester. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach der Brandursache, die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline