Einladung zum Adventsshopping am 5. Dezember in Zehdenick – jetzt wird’s konkret

Zehdenick

Corona hat auch das Leben in Zehdenick massiv beeinflusst und verändert. Dennoch wollen die Einzelhändler der Altstadt für ein wenig vorweihnachtliche Stimmung in dieser Zeit sorgen und laden alle Zehdenickerinnen und Zehdenicker am 5. Dezember zum Adventsshopping in die Zehdenicker Altstadt ein. 14 Läden und die „ Engelswerkstatt Berliner Straße 8“ werden bis 18 Uhr entlang der Berliner Straße und Dammhaststraße bis zur Zugbrücke die Türen öffnen. Viele kleine Aktionen und zusätzliche Angebote stehen für die Kunden bereit und laden zum vorweihnachtlichen Einkauf ein.

Nikolausstiefel ausmalen, bekleben und gewinnen

In den Läden werden auch Bilder mit einem Nikolausstiefel hängen. Immerhin ist es ja der Abend vor Nikolaus. Ab sofort kann in der Tourist-Information im Rathaus eine Vorlage mit einem Nikolausstiefel abgeholt werden. „Wir laden alle Kindergartenkinder ein, einen Stiefel zu gestalten – nach Lust und Laune auszumalen, zu bekleben. Bittet eure Eltern, euer Bild bis zum 27. November wieder in der Touristinfo (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) abzugeben oder in den Briefkasten zu stecken. Am 5. Dezember könnt ihr dann in den Läden euern Stiefel suchen und wenn Ihr diesen gefunden habt, bekommt Ihr euer Bild mit einer kleinen Überraschung zurück“, sagt Uta Kupsch vom Stadtmarketing. Die Suche nach dem Stiefel können die Familien gleich mit einem kleinen Spaziergang verbinden.

Weihnachtlicher Familienspaziergang

Das Organisationsteam rund um Maria Meyer vom Lupusteam Zehdenick und Ulrike Grün von Festwelt planen einen weihnachtlichen Spaziergang, bei dem Familien ihr Geschick und ihr Wissen rund um den Nikolaus testen und erweitern können. Eine bunte Mischung aus Bilderrätseln, Schätzaufgaben, ein wenig sportliche Herausforderungen und Geschichten aus dem Leben des Nikolauses sind entlang einer festgelegten Strecke geplant. Der Start ist am Kirchplatz, weiter geht es rund um den Sportplatz, an der Havel lang zurück zur Innenstadt. Neben dem Spaß und der Vorfreude auf die gemütlichste Zeit des Jahres legt das Team besonderes Augenmerk auf die Einhaltung aller Vorgaben zum Infektionsschutz. Zusätzliche Dekorationen werden in liebevoller Handarbeit angefertigt, um an den Stationen auf eine schöne Art und Weise für Abstand zu sorgen.

„Ich liebe die Gerüche, die Musik und die vielen Lichter im Dezember und am meisten freue ich mich über leuchtende Kinderaugen, wenn sie dekorierte Schaufenster erkunden, Wunschzettel schreiben und die Feiertage herbeisehnen. Aus diesem Grund konnte ich nicht nein sagen, als Ulrike fragte, ob wir nicht zusammen etwas Kleines auf die Beine stellen können“, so Maria Meyer im Vorfeld. „Diese Veranstaltung kann nur funktionieren, wenn wir alle zusammenarbeiten“, sagt Ulrike Grün.

Stationen bestaunen und ausprobieren

Zwischen 13 und 15.30 Uhr kann gestartet werden, vorherige Anmeldungen sind nicht nötig. Bis 16 Uhr ist Zeit, alle Stationen zu bestaunen und auszuprobieren. Danach wird der Rundgang abgebaut. „Wer uns Organisatorinnen unterstützen will, ist herzlich willkommen! Bisher gibt es mehr Ideen, als mit den Helferinnen und Helfern zu verwirklichen sind. Auch größere Kinder sind mit einem Erwachsenen zusammen herzlich willkommen, Teil des Organisationsteams zu sein“, sagt Maria Meyer hoffnungsvoll. Für Fragen ist sie unter der Emailadresse zehdenick.lupusteam@gmail.com erreichbar. „Wie genau der Spaziergang aussehen wird, verraten wir natürlich nicht. Kommt vorbei und lasst euch überraschen“, lädt Ulrike Grün mit einem Augenzwinkern ein. „Wir freuen uns auf den Tag, an dem dann alles entdeckt werden kann und hoffen auf eine besinnliche Vorweihnachtsstimmung mit Abstand.“

Rund 60 Baumstammlaternen werden leuchten

Für Licht und eine adventliche Stimmung werden auch die etwa 60 Baumstammlaternen sorgen, die am 5. Dezember in der Altstadt stehen werden. Sie begleiten die Familien auf dem Spaziergang und zeigen den Kindern den Weg zu den Läden mit den Nikolausstiefeln. Und noch eine kleine Überraschung wird es am 5. Dezember für die Kinder geben – neben der großen Tanne auf dem Marktplatz lädt ein kleines Karussell ein, eine Runde zu drehen. Und danach schmeckt den Kleinen, vielleicht auch den Eltern oder Großeltern, ein leckerer Kinderpunsch oder eine „Bratwurst to go“ vom Imbiss 44.

Natürlich gelten auch hier wie überall an dem Tag die Abstands- und Hygienevorschriften. Alle Erziehungsberechtigten werden darüber hinaus aufgefordert, im Bereich des Karussells einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Zum 1. Advent wird die Tanne am Markt aufgestellt

Pünktlich zum 1. Advent wird der städtische Bauhof auch in diesem Jahr wieder die große Tanne auf dem Zehdenicker Marktplatz aufstellen. Diese wurde von einer Zehdenicker Bürgerin zur Verfügung gestellt. Dafür sagt Bürgermeister Bert Kronenberg herzlichen Dank. Er schließt in diesen Dank auch Andreas Wiechert aus dem Libellenweg für die Tanne in der Stadtkirche ein.

Und auch die Lichtmasten erhalten ihren schon traditionellen Grünschmuck. Es wäre sehr schön, wenn Anwohner diese ein wenig schmücken – schon mit ein paar roten Schleifen wird aus dem schlichten Grün ein kleines Weihnachtsbäumchen. „Sorgen wir alle gemeinsam dafür, dass unsere Altstadt in den kommenden Wochen nicht grau, sondern bunt ist und eine festliche Stimmung und Zuversicht ausstrahlt“, so der Aufruf der Stadtverwaltung.

Ein ganz großes Dankeschön geht schon jetzt an die Zehdenicker Hortkinder und ihre Erzieherinnen und Erzieher. Sie sind fleißig beim Basteln. Bis zum 5. Dezember werden sie die Schaufenster in der Berliner Straße 27 dekorieren und so auch für Farbe und eine vorweihnachtliche Atmosphäre in der Stadt sorgen.

Von MAZonline