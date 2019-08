Oranienburg

Holger E. ist ein zurückhaltender Mann. Große Reden sind sein Ding nicht. Mit Bedacht wählt er die Worte aus, die er spricht. Bedächtig und umsichtig ist auch sein Verhalten. Beste Voraussetzungen, in dem Beruf zu arbeiten, den Holger E. seit 38 Jahren ausfüllt. Der 58-Jährige ist Polizist, mit Herz und Leidenschaft. „Das war immer mein Traumberuf, ich wollte nie etwas anderes machen“, sagt er mit einem Lächeln. Seine Leidenschaft, anderen Menschen zu helfen, hat er zum Beruf gemacht.

Doch seit dem 12. Dezember vergangenen Jahres ist etwas anders. Ein Einsatz in Oranienburg veränderte das Leben des fünffachen Vaters – und sorgte auch über die Grenzen Oberhavels hinaus für Entsetzen und Fassungslosigkeit.

Notruf wegen eines Einbruchs

Was sich bei der ersten Alarmierung zunächst wie ein Routineeinsatz anhörte, entpuppte sich im Verlauf des Abends als perfider Angriff auf das Leben des Polizisten. „Wir wurden aufgrund des Verdachts eines Einbruchs in die Walther-Bothe-Straße gerufen“, erinnert sich der 58-Jährige an den Dezemberabend, als wäre es gestern gewesen. Ein 25-jähriger hatte um 22.23 Uhr den Notruf getätigt. „Er traute sich nicht mehr in seine Wohnung. Für uns war das ein ganz normaler Einsatz. Wir sind hingefahren, haben erst einmal mit dem Mann gesprochen.“

Der habe die beiden Polizisten – Holger E. war an diesem Abend mit einer 18-jährigen Kollegin, die ihr Abschlusspraktikum in der Polizeiinspektion Oranienburg absolvierte, unterwegs – anschließend im Funkwagen zu seiner Wohnung begleiten wollen. „Das haben wir abgelehnt, wir trafen uns schließlich vor dem Wohnhaus des Mannes.“ Dort zog der erfahrene Polizist seine Schutzweste an und machte sich bereit, die Wohnung des Einbruchopfers zu überprüfen. „Wir sind das Treppenhaus hoch, der Geschädigte sollte eine halbe Treppe tiefer warten.“

„Direkt ins Messer gegriffen“

Als Holger E. gerade die Wohnung betreten wollte, spürte der 58-Jährige plötzlich „zwei, drei Stöße“. In einem Reflex habe er sich umgedreht. „Dann habe ich das Messer gesehen, ein Fleischermesser. Ich wollte weitere Stiche abwehren, habe dabei direkt ins Messer gegriffen. Dabei ist die Klinge abgebrochen. “ Wie ein Film läuft der Dezemberabend vor seinen Augen noch einmal ab. „Mit dem Griff hat er dann noch einmal zugestochen, wir haben miteinander gerungen“. Erst mit dem Einsatz von Pfefferspray und der Unterstützung hinzugerufener Kollegen konnte der 25-Jährige schließlich überwältigt werden.

Holger E. weiß, dass er großes Glück an diesem Abend hatte. „Ohne Schutzweste wäre ich heute nicht mehr“, sagt er nüchtern. „Hätte der Täter zwei Zentimeter daneben getroffen, hätte das Ganze ebenfalls tödlich enden können.“ Der 58-Jährige wurde mit mehreren Schnittwunden ins Oranienburger Krankenhaus gebracht, dort wieder zusammengenäht. „Von den Narben ist heute kaum noch etwas zu sehen“, sagt er.

„Ich bin sehr vorsichtig geworden“

Über den Vorfall sprechen kann er, leicht fällt ihm das jedoch nicht, räumt er ein. Immer wieder mal kommen die Bilder des Abends in ihm hoch. Gedanken macht er sich auch um seine Kollegin. „Sie hat bis heute damit zu tun“, sagt er nachdenklich. Ihm selbst sei durch seine Polizeidienststelle jede erdenkliche Hilfe angeboten worden. In Anspruch genommen habe er die Unterstützung des polizeiärztlichen Dienstes bislang noch nicht, „aber ich denke, das werde ich noch tun“.

Einen Monat war der 58-Jährige nach dem Angriff krankgeschrieben. Was hat sich für den erfahrenen Polizisten danach verändert? „Ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden. Heute drehe ich mich häufiger mal um, um sicher zu gehen, dass hinter mir nichts passiert.“ An viele Dinge geht er inzwischen anders ran, sagt er. „Vorher habe ich immer das Gute im Menschen gesehen. Das ist mir ein großes Stück weit verloren gegangen.“

Täter will „Stimmen“ gehört haben

Die Gerichtsverhandlung gegen den 25-jährigen Täter verfolgte Holger E. vor Ort im Gerichtssaal. Der junge Mann, seit seinem 16. Lebensjahr an Schizophrenie erkrankt, hatte laut eigenen Angaben ärztliche Hilfe gesucht, sei jedoch falsch behandelt worden. „An dem Tatabend soll er Stimmen gehört haben. Um die zu besänftigen, wollte er jemanden töten“, berichtet Holger E. und kann eine gewisse Fassungslosigkeit in seiner Stimme nicht verbergen. Richter Udo Lechtermann ordnete den Angriff als versuchtes Tötungsdelikt ein. Der Täter könne jedoch „dafür aber nicht bestraft werden, weil er wegen seiner psychischen Krankheit nicht schuldfähig ist“. Die Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin ordnete daher die Unterbringung des 25-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Es ist ein Urteil, welches Holger E. mit einem Kopfschütteln zurücklässt. „So ganz einverstanden bin ich damit nicht. Die Tat war eindeutig geplant, das kam vor Gericht auch zur Sprache. Man kann nur von Glück reden, dass sie nicht tödlich endete.“ Schwer wiegt für ihn die „Fehlentscheidung der Ärzte, die den Täter zuvor behandelt haben. So etwas muss man doch mitbekommen.“ Ja, das mache ihn schon sauer, sagt er. Leben müsse er mit dem Urteil trotzdem, sagt Holger E. schulterzuckend, „tun kann ich dagegen ja nichts“. Er habe jedoch oft das Gefühl, „dass Gerichte zu milde Urteile fällen“. Zu selten sei deren Wirkung abschreckend.

Zurück im regulären Streifendienst

Mehr als sieben Monate nach der Tat absolviert Holger E. inzwischen wieder ganz normale Streifendienste. „Wir achten darauf, wie es ihm damit geht, wo es eventuell zu Problemsituationen kommen kann“, sagt sein Vorgesetzter, Dienstgruppenleiter René In der Rieden. Jedoch: „Die Gefahr für Leib und Leben, dass Kollegen verletzt werden oder in Auseinandersetzungen geraten, ist unser täglich Brot. Das muss man ganz klar so sagen.“ Gefühlt würde die Zahl der Angriffe auf Polizisten in den letzten zwei, drei Jahren wieder steigen. Woran das liegt? „Das ist eine gute Frage. Möglicherweise an der allgemeinen Verrohung unserer Gesellschaft.“

Holger E. pflichtet ihm bei: „Das soziale Umfeld spielt eine große Rolle. Wenn es dort schon nicht stimmt, zieht das weite Kreise.“ Umgangsformen und Respekt gingen zunehmend verloren, hat René In der Rieden beobachtet: „Wenn sich beispielsweise politische Vertreter in der Öffentlichkeit verbal schon nicht mehr im Zaum haben, ist doch ganz klar, dass die Gesellschaft das übernimmt. Der einfache Bürger lebt das noch viel intensiver aus. In unserer Gesellschaft ist einiges im Argen, der Respekt gegenüber der Uniform in jeglicher Form nimmt spürbar ab.“

Eine Entwicklung, die dem Dienstgruppenleiter Sorge bereitet. Umso wichtiger ist es ihm, „darüber zu sprechen. Das Thema muss viel mehr in den Fokus rücken“. Die eine Patentlösung hat jedoch auch er nicht parat: „Wir brauchen eine gute Ausstattung an Personal und auch Einsatzmitteln, wie Schutzwesten oder Bodycams, um den Schutz unserer Leute zu erhöhen. Und wir brauchen dringend auf allen Ebenen wieder einen respektvolleren Umgang miteinander.“

Zur Sicherheit mit zwei Streifenwagen

In der Polizeidirektion in Oranienburg ist man nach dem Angriff auf Holger E. „deutlich sensibilisiert“. Wenn möglich, schicke man inzwischen – trotz personell angespannter Lage – zu Einsätzen mit möglichem Gefahrenpotenzial statt wie üblich einem Streifenwagen inzwischen zwei Wagen raus. Drei Jahre wird Holger E. in seinem Traumberuf noch arbeiten, ehe für ihn Schluss ist. „Die Arbeit mach mir nach wie vor Spaß.“ Streife fahren und Verkehrsmaßnahmen durchführen, Familienstreitigkeiten und Ruhestörungen klären, Einbrüche aufnehmen – das bestimmt seinen Arbeitsalltag. „Es ist schön, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, ihnen helfen zu können“, sagt er. Glücksmomente erlebt er, „wenn von der Bevölkerung ab und zu mal ein Danke für unsere Arbeit kommt.“

Kürzlich habe sich ein Ehepaar bei ihm bedankt, dass er nach ihrem Notruf schnell vor Ort gewesen sei. „Das war ein sehr schöner Moment“, erinnert er sich lächelnd. Ein Moment, für den er seinen Beruf liebt, den trotz allem „schönsten Beruf der Welt“.

Von Nadine Bieneck