Oberhavel

Die kleinen Dörfer vom Regionalbahnverkehr abhängen? Das ist mit uns nicht machbar! Auf diese Formel lässt sich das Ergebnis eines Gespräches bringen, zu dem die Bürgermeister der Gemeinde Löwenberger Land, Bernd-Christian Schneck, und der Stadt Zehdenick, Bert Kronenberg, am Mittwoch kurzfristig in Löwenberg zusammengekommen waren.

Jede zweite Zug soll zum „Durchläufer“ werden

Die beiden Verwaltungschefs waren zuvor von einer Nachricht aus Templin überrascht worden. Danach beabsichtigt die dortige CDU/FDP-Fraktion einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung am 11. März einzubringen, die den Verkehr der Regionalbahn 12 betrifft. In absehbarer Zeit solle nur noch jeder zweite Zug der Regionalbahn 12 von Templin aus alle Haltestellen auf dem Weg nach Berlin anfahren. Die anderen Züge, so die Vorstellung der Fraktion, sollten nur noch in Zehdenick, Löwenberg (Mark) und Oranienburg Halt machen. Zielort in Berlin sollte zudem nicht mehr Ostkreuz, sondern der Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen sein. Damit, so heißt es, würde sich die Fahrzeit des RB 12 von Templin in die Hauptstadt von derzeit 100 auf etwa 70 Minuten verkürzen und das Umsteigen am Bahnhof Oranienburg entfallen.

Die Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (Löwenberger Land/l.)und Bert Kronenberg (Zehdenick) sind mit den Plänen aus Richtung Templin nicht einverstanden. Quelle: Bert Wittke

„Für die Templiner mag dieses Angebot ja wirklich verlockend sein“, räumt Bernd-Christian Schneck ein. Dies aber auf Kosten Dritter und zum Nachteil anderer Fahrgäste bewerkstelligen zu wollen, hält er für nicht sehr redlich. Fahrgäste an den Haltestellen Hammelspring, Vogelsang, Zehdenick-Neuhof, Bergsdorf, Grüneberg, Nassenheide und Sachsenhausen könnten dann nur noch alle zwei Stunden zum RB 12 dazusteigen. „Das“, so der Bürgermeister des Löwenberger Landes, „können wir auf keinen Fall akzeptieren.“ Für die Gemeinde habe oberste Priorität, dass der RE 5 künftig nicht mehr nur alle 120 Minuten sondern im Stundentakt am Bahnhof Löwenberg (Mark) in Neulöwenberg hält.

Für eine Taktverdichtung beim RB 12

Was den RB 12 betrifft, sei man für eine generelle Taktverdichtung, hauptsächlich aber in den Hauptpendlerzeiten morgens und abends. Perspektivisch, so Bernd-Christian Schneck, sei dies in seinen Augen ohnehin unausweichlich, wenn man mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bekommen wolle. Sollte der RE 5 dann tatsächlich alle Stunde in Löwenberg (Mark) halten, wäre dieser Bahnhof zugleich eine attraktive Umsteigemöglichkeit vom RB 12 auf den RE 5, der in Berlin-Gesundbrunnen hält. Und wenn von einem attraktiven Bahnverkehr die Rede sein soll, so Löwenbergs Bürgermeister, wäre auch die Rückkehr zu einem dauerhaften Betrieb auf der Linie Berlin-Lichtenberg-Löwenberg (Mark)-Rheinsberg (RB 54) wünschenswert. Ganz zu schweigen vom Einsatz von Spätzügen, die Nutzer der Berliner Kulturszene per Schiene nach den Vorstellungen auch wieder nach Hause befördern.

Viel für die Bahnhofsumfelder getan

„Ich war am Mittwochmorgen auch sehr irritiert“, sagte Bert Kronenberg mit Blick auf den RB 12 und den entsprechenden Antrag der CDU/FDP-Fraktion in der Templiner Stadtverordnetenversammlung. Man habe, ähnlich wie im Löwenberger Land, auch in der Stadt Zehdenick in der Vergangenheit sehr viel für die Gestaltung und Erhöhung der Attraktivität von Bahnhofsumfeldern getan. „Erst Weihnachten haben wir zum Beispiel einen neuen Park & Ride-Parkplatz in Zehdenick-Neuhof eingeweiht“, so Bert Kronenberg. Sollte die CDU/FDP-Fraktion in Templin mit ihrem Antrag durchkommen, drohe die Bedeutung von Bahnhöfen wie in Zehdenick-Neuhof oder Bergsdorf zu verkommen. Das sei völlig kontraproduktiv und passe nicht in die Zeit. Denn, so Zehdenicks Bürgermeister, wer sich auf den Bahnhöfen der kleinen Orte umschaue, der merke schnell, dass diese sehr gut angenommen werden.

Bernd-Christian Schneck . Ein Schritt rückwärts

Dies bestätigte auch Bernd-Christian Schneck, der davon sprach, dass man Parkplätze an den Bahnhöfen Löwenberg (Mark), Grüneberg und Nassenheide wohl schon bald erweitern müsse, weil viele Leute bereit seien, bei attraktiven Angeboten der Bahn auf die Schiene umzusteigen. Ein Vorhaben, wie es jetzt in Templin angestrebt werde, sei angesichts der Fahrgastzahlen ein Schritt rückwärts.

Gesprächsangebot in Richtung Templin

Die beiden Bürgermeister des Löwenberger Landes und der Stadt Zehdenick unterbreiteten den Templinern ein Gesprächsangebot. Man wolle sich gerne zusammensetzen und gemeinsam darüber reden, wie man die Situation im Interesse aller Beteiligten verbessern könne. Bert Kronenberg bestätigte in diesem Zusammenhang, dass er Kontakt zu seinem Templiner Amtskollegen aufgenommen habe.

Von Bert Wittke