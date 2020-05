Einschulung 2020: So läuft es im Amt Gransee und Gemeinden

Gransee

„Momentan hat es Anschein, als würden uns die Ereignisse förmlich überrennen“, sagt Karin Schröder von der Abteilung Ordnung/Kita/Schulen in der Granseer Amtsverwaltung. Sie spielt damit auf eine Vielzahl von Lockerungsmaßnahmen an, die in den einzelnen Bereichen des öffentlichen Lebens schon ausgesprochen beziehungsweise für die Zukunft angekündigt wurden. Selbstverständlich würden keine Einschulungsfeiern abgesagt. Es sei aber auch klar, dass diese 2020 in kleinerer Runde als sonst üblich stattfinden werden. „Wir alle sind bemüht, den Abc-Schützen den Start in den neuen Lebensabschnitt so angenehm wie möglich zu machen“, versichert Karin Schröder. Ein solcher Höhepunkt solle schon gebührend gewürdigt werden. Bestimmte Räumlichkeiten für die Feierstunden habe man aber noch nicht im Blick. Dazu müsse noch abgeartet werden, wie sich die Abstands- und Hygienevorschriften weiter entwickeln werden.

Elternversammlung voraussichtlich im Juni

Das ist auch die Auffassung von Angela Stegemann. Für die Leiterin der Theodor-Fontane-Grundschule in Menz und ihr Kollegium ist die kommende Einschulung von knapp 30 Mädchen und Jungen in Menz natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aber auch sie verweist darauf, zunächst die betroffenen Eltern informieren zu wollen. Dazu werde es voraussichtlich im Juni eine entsprechende Elternversammlung geben, über deren genauen Ort und Termin rechtzeitig informiert werde. Ganz ähnlich, so hieß es, werde auch an der Granseer Stadtschule vorgegangen.

Von Bert Wittke