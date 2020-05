Einschulung 2020: So läuft es im Löwenberger Land

Löwenberger Land

Wir haben bislang noch keine Festlegungen getroffen, wie wir bei uns an der Schule mit den Einschulungsfeiern umgehen werden“ sagt Axel Klicks. Zunächst einmal, so der Schulleiter der Libertasschule in Löwenberg inclusive der Grundschulfiliale in Grüneberg, habe man den Fokus auf die sechsten und zehnten Klassen gerichtet. Aber selbstverständlich würden auch die Abc-Schützen nicht vergessen. Es werde ganz sicher Einschulungsfeiern geben, die höchstwahrscheinlich im Löwenberger Bürgerhaus beziehungsweise in der Turnhalle in Grüneber stattfinden werden. Dort könnten die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln wohl am besten umgesetzt werden.

Elternversammlung noch vor den Sommerferien

Abgewartet werden müsse zudem, ob es weitere Lockerungen der Eindämmungsvorschriften geben wird. Große Feiern mit Bühnenprogramm, so Axel Klicks, wie sie in der Vergangenheit regelmäßig stattgefunden haben, werde es allerdings wohl kaum geben. Um dies vorauszusehen, müsse man sicher kein Prophet sein. Noch vor den Sommerferien, so der Schulleiter, seien Elternversammlungen geplant, bei denen es dann genauere Informationen geben werde.

