Einschulungen: Das planen Schulen in Oberhavel

Oberhavel

Am 8. August steht für viele Mädchen und Jungen aus Oberhavel die Einschulung an. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Corona sorgt für andere Be- dingungen. Überfüllte Sporthallen und voll besetzte Aulas – dass wird es in die-sem Jahr nicht geben. Doch wie sind die Ideen der Direktoren? Kann die Einschulungsfeier statt- finden? Und wenn ja, wie sind die Pläne? Die MAZ hat nachgefragt.

Oranienburg

„Die Entwicklung in der Corona-Pandemie ist sehr dynamisch, insofern lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer Aussagen zur konkreten Situation Anfang August treffen“, blickt Stadt-Pressesprecher Gilbert Collé in Richtung der Einschulungsfeiern. In den Schulen in Oranienburg laufen dennoch die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Anzeige

>>> So läuft es in Friedrichsthal

Weitere MAZ+ Artikel

>>> So läuft es in Sachsenhause

>>> So läuft es in Schmachtenhagen

Velten

In der Ofenstadt Velten sind beide Grundschulen unabhängig voneinander gewillt, in welchen Rahmen auch immer diesen wichtigen Tag zu feiern. „Eine komplette Absage der Einschulung ist für uns keine Option“, äußert sich Adina Krüger, Schulleiterin der Linden-Grundschule, auf MAZ-Nachfrage.

>>> So läuft es in Velten

Hennigsdorf

„Da wir schon seit vielen Jahren unsere Einschulungsfeiern bei entsprechenden Wetterbedingungen auf dem Schulhof machen, wird es in diesem Jahr auch so gehalten, wenn das Wetter gut ist“, erklärt Schulleiterin Marion Reuß von der Fontane-Grundschule in Hennigsdorf. Es dürften aber nur die Eltern kommen, sollten sich die Bestimmungen bis dahin nicht ändern.

>>> So läuft es in Hennigsdorf

Leegebruch

„Nach aktuellem Sachstand wird bei uns keine Einschulungsfeier stattfinden“, erklärt Beatrice Greiner, Leiterin der Leegebrucher Grundschule. Solange die Hygieneauflagen noch einzuhalten seien, seien die Feiern wie man sie kenne schlicht nicht umsetzbar.

>>> So läuft es in Leegebruch

Glienicke

„Es wird keine riesige Veranstaltung geben“, erklärt Antje Burmeister, Leiterin der Grundschule Glienicke. Aber trotz Corona soll es eine schöne Einschulung werden. Die Eltern stehen Spalier – mit Abstand. Die Kinder schreiten hindurch und haben dann ihre erste Schulstunde.

>>> So läuft es in Glienicke

Mühlenbecker Land

Die Europa-Schule am Fließ in Schildow tappt noch im Dunkeln – zum Bedauern von Schulleiterin Ines Meier. „Es gibt keine Einschulungsfeier im herkömmlichen Sinne“, sagt sie. Auch an der Grundschule in Mühlenbeck gibt es noch keinen konkreten Plan.

>>> So läuft es im Mühlenbecker Land

Birkenwerder

An der Pestalozzi-Grundschule in Birkenwerder werde am 8. August für die Einschulungsfeiern festgehalten. Gegenwärtig werde überlegt, wie die Einschulungen unter den dann geltenden Bedingungen aussehen könnten.

>>> So läuft es in Birkenwerder

Hohen Neuendorf

„Wir wissen noch nicht welche Beschränkungen zum Einschulungstag gelten“, sagt Holger Mittelstädt, Leiter der Waldgrundschule Hohen Neuendorf. Jedoch werde voraussichtlich jede Klasse einzeln eingeschult. Auf jeden Fall werde es eine Ein- schulungsfeier geben, ist sich auch Schulleiter Axel Fischer von der Grundschule Niederheide sicher.

>>> So läuft es in Borgsdorf

>>> So läuft es in Bergfelde

>>> So läuft es in Hohen Neuendorf

Kremmen

Für Rektorin Annette Borchert von der Goethe-Grundschule wäre es wichtig, eine Einschulungsfeier in „welcher Form auch immer“, stattfinden zu lassen. Sie weiß aber auch, dass sich an Regeln gehalten werden muss.

>>> So läuft es in Kremmen

Oberkrämer

Für die Grundschule Bötzow ist sich Schulleiterin Dorit Steinke sicher: „Die Feier wird wesentlich kleiner ausfallen.“ Das übliche Rahmenprogramm, welches jedes Jahr durch ältere Schüler organisiert wird, muss ausfallen. Es soll aber in jedem Fall eine Feier geben. Das meint auch die Leiterin der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule, Manuela Schulz.

>>> So läuft es in Oberkrämer

Löwenberger Land

„Wir haben bislang noch keine Festlegungen getroffen, wie wir mit den Einschulungsfeiern umgehen werden“ sagt Axel Klicks. Zunächst einmal, so der Schulleiter der Libertasschule in Löwenberg inclusive der Grundschulfiliale in Grüneberg, habe man den Fokus auf die 6. und 10. Klassen gerichtet.

>>> So läuft es im Löwenberger Land

Liebenwalde

In Liebenwalde hofft man die Einschulungsfeierlichkeiten am 8. August durchführen zu können, dann jedoch ohne Rahmenprogramm und im deutlich kleineren Rahmen.

>>> So läuft es in Liebenwalde

Gransee

„Momentan hat es Anschein, als würden uns die Ereignisse förmlich überrennen“, sagt Karin Schröder von der Abteilung Ordnung/Kita/Schulen in der Granseer Amtsverwaltung. Trotz Corona würden „selbstverständlich“ keine Einschulungsfeiern abgesagt. Es sei aber auch klar, dass diese 2020 in kleinerer Runde als sonst üblich stattfinden werden.

>>> So läuft es im Amt Gransee und Gemeinden

Zehdenick

Keine Einrichtung weiß zum gegenwärtigen Zeitpunkt so genau, was da alles auf sie zukommen wird. Laut einer Video-Konferenz mit dem zuständigen Schulrat läuft alles darauf hinaus, dass zur Einschulungsfeier 50 Personen zugelassen sein werden. „Ein großer Rahmen wird also nicht möglich sein“, blickt Corinna Zurth, stellvertretende Schulleiterin der Havelland-Grundschule, voraus.

>>> So läuft es in Zehdenick

Von MAZonline