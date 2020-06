Einser-Lehrling aus Wesendorf ist „Azubi des Monats“

Wesendorf

Dieses T-Shirt – in Türkis gehalten – bekommt nicht jeder. Moritz Schulz ist eine der wenigen Ausnahmen, er besitzt es jetzt. Das Besondere daran ist nicht die Farbe, sondern der Schriftzug: „Azubi des Monats“. Der junge Mann aus Wesendorf darf es seit Donnerstag tragen. Er erhielt die Auszeichnung von der Handwerkskammer Potsdam für den Monat Juni. „Wir gehen bei der Auswahl prinzipiell nicht nach Noten, aber hier passte auch das“, sagt Katja Wolf, bei der Handwerkskammer zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie überbrachte Shirt und Urkunde. Moritz Schulz, 19 Jahre alt, ist ein absoluter Einser-Lehrling.

Ausbildung wird vorzeitig beendet

Er steht kurz vorm Abschluss seiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die theoretische Prüfung machte er in dieser Woche. „Das war zu packen“, sagt er. Das Ergebnis kennt er noch nicht. Das werde erst nach der praktischen Prüfung (11./12. Juni) bekanntgegeben. Dass er seine Ausbildung (sehr) erfolgreich machen wird – davon ist auszugehen. Weil er es drauf hat, darf er die Ausbildung sogar ein halbes Jahr vorher beenden.

Schon als Kind mit Hammer und Helm unterwegs

Moritz Schulz ist einer, der mit Rohren, Schrauben, Zangen und Ölgeruch groß geworden ist. „Er rannte schon als Kind mit Helm und Hammer herum“, erzählt seine Mutti Andrea Schulz. Sein Vater führt seit 2008 seine eigene Firma, die „ Jens Schulz Energie- und Wärmetechnik“ in Wesendorf. Dort verlegte Sohn Moritz im Alter von 13 Jahren gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Vaters „seine“ erste Fußbodenheizung. Mit seinem Kumpel, der schräg gegenüber wohnt, schraubt er seit Jahren an Mopeds und Autos. Moritz selbst besitzt unter anderen einen Trabi, einen Belarus und drei Schwalben, eine davon nagelneu aufgebaut. Auch wenn es einen beruflichen Plan B und C (Unfallbergungsdienst/Kranfahren/Treckerfahrer) gegeben habe: „Ich wollte hier in dem Betrieb meine Ausbildung machen“, erzählt er. Er habe auf dem Strittmattergymnasium Gransee den 10.-Klasse-Abschluss gemacht und sei dann mit Freude von der Schule gegangen, um 2017 mit der Ausbildung zu beginnen. „Es war höchste Zeit!“

Die Urkunde. Quelle: Stefan Blumberg

„Wartung macht mir großen Spaß“

Als verwurzelter Familienmensch sei es sein Bedürfnis gewesen, in der Heimat zu bleiben. Jetzt, drei Jahre später, weiß er umso mehr, dass er diesen Beruf liebt. „Und er kann richtig viel, im Service ist er besser als ich“, lobt sein Vater. Die Arbeit – das Unternehmen verlegte sich vornehmlich auf Einfamilienhäuser – ist breit gefächert: Heizung, Sanitär, Klima, regenerative Energien, Lüftungstechnik. Letztere ist Moritz‘ Steckenpferd. „Und Wartung macht mir auch großen Spaß“, sagt er. Er machte während seiner Ausbildung Weiterbildungen bei Herstellern und Partnern mit und gilt unter den insgesamt zwölf Mitarbeitern nicht als Azubi oder Sohn, sondern als Kollege. Er sei zuverlässig, umsichtig, humorvoll, mitdenkend und lösungsorientiert.

Mit der Meisterschule soll es weitergehen

Das Vater-Sohn-Verhältnis funktioniert. „Wir sind ehrlich zueinander“, so Jens Schulz. „Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, können uns das aber auch sagen“, so der Sohn, der der vierte Auszubildende im Unternehmen ist. Noch. Denn Ende Juni sollte er seinen Gesellenbrief in der Hand haben. Und wenn es mit dem entsprechenden Lehrgang klappt (wegen Corona noch nicht ganz gesichert), geht es anschließend gleich mit der Meisterschule im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz weiter. „Ich möchte sie in Vollzeit durchziehen, also in einem Jahr. Ich weiß, dass man mit 20 noch nicht die Qualität eines Meisters haben kann, weil die Erfahrung fehlt. Aber wenn ich erfolgreich sein sollte, hätte ich den Brief schon mal in der Tasche.“

Vater und Sohn:Jens und Moritz (l.) Schulz. Quelle: Stefan Blumberg

Mitglied der freiwilligen Feuerwehr

Dass es den jungen Mann in nächster Zeit in die Ferne zieht, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Zum einen steht der Umzug in die erste eigene Wohnung an. Zudem engagiert er sich seit anderthalb Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Wesendorf. Und seine Freundin ist ja auch noch da. Langfristig ist es eine fantastische Option, den Betrieb zu übernehmen. Vorstellen kann er sich das. Er denkt nicht allein an Management-Tätigkeiten, sondern „an den guten Mix mit Büroarbeit und praktischer Arbeit“. Und das türkisfarbene T-Shirt wird dann sicher auch einen Platz finden.

Von Stefan Blumberg